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3 неисправности, которые угрожают безопасности водителя

Нельзя откладывать ремонт этих автомобильных дефектов
1:45
Авто

Игнорирование некоторых неисправностей в автомобиле может стать причиной аварийных ситуаций. Некоторые дефекты требуют немедленного внимания, поскольку они напрямую влияют на безопасность водителя и пассажиров. Вот три ключевых неисправности, которые требуют срочного посещения станции технического обслуживания.

Человек снимает на телефон последствия ДТП
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек снимает на телефон последствия ДТП

  1. Проблемы с тормозной системой

    Любая неисправность тормозной системы может привести к серьёзным последствиям, включая аварии. Если главный тормозной цилиндр вышел из строя, повреждены тормозные трубки или шланги, или возникли проблемы с вакуумным усилителем, это может существенно увеличить тормозной путь и сделать управление автомобилем опасным. При таких неисправностях не стоит откладывать визит в сервис.

  2. Неисправности рулевой рейки

    Если при поворачивании руля появляется стук или ощущается нестабильность, это может свидетельствовать о проблемах с рулевой рейкой. Ослабшие болты, повреждённые втулки или шестерни могут привести к заклиниванию руля, что крайне опасно, особенно при движении на высокой скорости. Эти неисправности требуют немедленного ремонта.

  3. Проблемы с шинами

    Неисправности резины — это одна из самых серьёзных угроз безопасности. Изношенные, повреждённые или неправильно накачанные шины могут привести к потере сцепления с дорогой, особенно в сложных погодных условиях. Регулярно проверяйте состояние покрышек и своевременно их меняйте, чтобы избежать неприятных последствий.

Эти неисправности требуют немедленного внимания и ремонта, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий и обеспечить безопасность на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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