Автомобили, которые долго сохраняют свою стоимость

Продажа автомобиля после нескольких лет эксплуатации — важный шаг для каждого владельца. Однако стоит понимать, что не все машины одинаково хорошо сохраняют свою ценность. Некоторые модели теряют в цене медленно, что делает их выгодными для покупки. Мы собрали список из 10 автомобилей, которые удерживают свою стоимость на вторичном рынке лучше всего.
Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кроссовер Toyota RAV4
Toyota RAV4 Популярный кроссовер, который несколько лет подряд стабильно пользуется спросом на рынке подержанных автомобилей. Надёжность, низкие эксплуатационные расходы и высокая ликвидность делают RAV4 лидером в своей категории. Снижение стоимости за 3 года: около 20%.
Toyota Land Cruiser Prado Прочный внедорожник с рамной конструкцией, ценящийся за свою проходимость и долговечность. Даже спустя 5-7 лет эксплуатации эта модель сохраняет значительную часть своей цены. Снижение стоимости за 3 года: около 15-18%.
Honda CR-V Кроссовер, известный своей надёжностью и комфортом. Владельцы Honda CR-V редко сталкиваются с крупными поломками, что способствует высокой ликвидности модели на вторичном рынке. Снижение стоимости за 3 года: около 22%.
Subaru Outback Симбиоз кроссовера и универсала, который особенно популярен в регионах с суровым климатом. Outback ценится за свою проходимость и универсальность. Снижение стоимости за 3 года: около 20-23%.
Mazda CX-5 Элегантный дизайн, экономичный двигатель и высокое качество сборки делают Mazda CX-5 одной из самых востребованных моделей среди кроссоверов. Снижение стоимости за 3 года: около 25%.
KIA Sportage Этот кроссовер стабильно сохраняет свою ценность благодаря хорошей комплектации, низким затратам на обслуживание и широкой дилерской сети. Снижение стоимости за 3 года: около 24-26%.
Hyundai Tucson Популярный универсальный кроссовер с отличным соотношением цены и качества. Tucson пользуется большим спросом на вторичном рынке. Снижение стоимости за 3 года: около 23-25%.
Lexus RX Премиальный кроссовер, который сочетает роскошь и надёжность, также выделяется низкой амортизацией. Снижение стоимости за 3 года: около 18-20%.
Volkswagen Tiguan Надёжный и экономичный кроссовер с отличной управляемостью. Tiguan пользуется популярностью на рынке подержанных автомобилей благодаря высокому качеству сборки и универсальности. Снижение стоимости за 3 года: около 25%.
BMW X5 Премиум-сегмент также может похвастаться моделями с низкой амортизацией. BMW X5 сохраняет свою ценность лучше многих, благодаря престижу и динамичным характеристикам. Снижение стоимости за 3 года: около 22-24%.
Почему эти автомобили сохраняют свою стоимость
Надёжность — все модели отличаются долгим сроком службы и минимальными поломками.
Популярность — высокий спрос сохраняет их цену на вторичном рынке.
Универсальность — кроссоверы и внедорожники, подходящие для различных условий, всегда востребованы.
Если вы хотите купить автомобиль с целью последующей перепродажи, стоит обратить внимание на эти модели. Они помогут вам не только наслаждаться комфортной эксплуатацией, но и минимизировать потери при продаже.
Уточнения
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.