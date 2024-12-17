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Способы защиты автомобиля от реагентов зимой

Защита кузова от реагентов, или как избежать коррозии
2:21
Авто

Зимние реагенты и соли, которыми обрабатываются дороги, могут причинить значительный вред кузову автомобиля, вызывая коррозию и повреждения лакокрасочного покрытия. Чтобы уберечь машину от воздействия этих химикатов, важно следовать нескольким простым, но эффективным рекомендациям.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя дорога

  • Регулярная мойка автомобиля

    Одним из лучших способов защиты от реагентов является регулярная мойка автомобиля, особенно в зимний период. Специалисты отмечают, что 90% автомобилей, которые не посещают мойку или не обрабатываются защитными средствами, страдают от повреждений, таких как шероховатости и коррозия на кузове. Очень важно не пропускать зимние мойки, чтобы своевременно удалить налёт от реагентов.

  • Использование защитных средств

    Перед наступлением зимы стоит обработать кузов автомобиля специальными защитными средствами. Это предотвратит проникновение реагентов в лакокрасочное покрытие и снизит вероятность коррозии. На автомойках часто предлагают услуги по предварительной защите кузова, что поможет уменьшить воздействие солей и химикатов.

  • Удаление налёта с кузова

    Если загрязнение уже произошло, его можно удалить с помощью дизельного топлива, керосина, очистителя для битума или уайт-спирита. Эти вещества помогут удалить следы реагентов с поверхности машины. Однако важно после этого тщательно промыть кузов с использованием автошампуня, чтобы избежать повреждений лакокрасочного покрытия.

  • Обработка тормозных колодок

    Пыль с тормозных колодок может стать причиной появления точечных следов ржавчины. Для их удаления используйте специальные растворы, предназначенные для очистки тормозных колодок.

  • Профессиональная мойка

    Если следы реагентов сильно въелись в кузов, можно воспользоваться услугами автомойки, которая предлагает профессиональную очистку от налёта за дополнительную плату. Стоимость такой процедуры составляет около 2 тысяч рублей, но это поможет эффективно защитить вашу машину от повреждений.

Забота о кузове автомобиля в зимний период поможет избежать дорогостоящих ремонтов и сохранить внешний вид транспортного средства.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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