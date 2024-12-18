Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спор Царьграда и Гугла: суд Мадрида поставил на место США и Англию
Лариса Гузеева вышла на связь из-за границы: мне нет веселья
Холодильник — идеальное место для хранения семян
Эффект плато: что это и как с ним справиться
100 тысяч солдат могут поехать на Украину. Какие у Запада планы на случай завершения конфликта?
Собаки, которые не нарушат покой: лучшие породы для городской жизни
ВСУ пытались ударить по Ростову ракетами
Экспресс-макияж в пути: что нужно, чтобы выглядеть безупречно
Кто в группе риска: профессии с низким шансом заболеть Альцгеймером

Какие вещи могут пострадать от мороза в машине

Вещи, которые могут разрушиться от мороза в вашем автомобиле
1:33
Авто

Зимой жизнь водителей становится значительно сложнее. Снегопады, гололедица и морозы требуют особой осторожности и внимательности на дорогах. Кроме того, владельцам автомобилей приходится сталкиваться с рядом других трудностей, о которых не всегда думают.

Смартфон
Фото: unsplash.com by Рами Аль-заят, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Смартфон

Так, в зимний период есть несколько вещей, которые не стоит оставлять в машине, иначе это может привести к дополнительным проблемам.

Смартфоны и гаджеты

Если вы планируете надолго покидать транспортное средство, лучше взять с собой мобильный телефон, планшет и другие гаджеты. Из-за сильного мороза заряд батареи быстро уменьшается, и есть риск, что в самый неподходящий момент устройство просто не включится.

Медикаменты

Лекарства не стоит оставлять в машине на зиму. Холод может повлиять на их эффективность, а если в автомобиле замёрзнут ампулы с лекарствами, стекло может треснуть, а сам сосуд — лопнуть.

Продукты питания

Некоторые продукты, такие как яйца, не переносят низкие температуры. Мороз может привести к трещинам в скорлупе, а желток — замёрзнуть. Продукты в банках и консервах тоже могут пострадать от холода.

Таким образом, в зимний период важно следить не только за техническим состоянием автомобиля, но и за тем, что вы оставляете внутри. Учитывая риски, лучше заранее позаботиться о том, чтобы в машине не было таких вещей, которые могут пострадать от холода.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
7-тысячелетняя инопланетная статуэтка из Кувейта поразила археологов
Наука и техника
7-тысячелетняя инопланетная статуэтка из Кувейта поразила археологов Аудио 
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
Экономика и бизнес
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину Аудио 
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Напиток, который защитит печень в Новый год
Напиток, который защитит печень в Новый год
The Daily Reckoning: Россия лишает Францию доступа к стратегически важному сырью
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
Последние материалы
Четырёхлетний сын Бориса Грачевского дебютировал в кино
Директор Анны Седоковой рассказала о причинах госпитализации певицы после смерти экс-супруга
Катастрофа в Анапе: тысячи волонтеров спасают пострадавших птиц
Доктор Мясников объясняет вред манной каши для детей
Как сохранить здоровье: программа тренировок для занятых людей
Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix оштрафован голландским надзорным органом
Анастасия Решетова сделала неоднозначное заявление: при чём тут Алсу?
Валерия вспомнила о знакомстве с Иосифом Пригожиным: он всё устроил
Раскрыта подоплёка трагической смерти Яниса Тиммы: хотел отомстить Седоковой
Как уничтожить плесень в ванной и не допустить её возвращения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.