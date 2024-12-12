Honda NT1100 — мотоцикл, который понимает ваши желания

0:53 Your browser does not support the audio element. Авто

Новый мотоцикл Honda NT1100 предлагает всё необходимое для комфортной езды.

Фото: vezess is licensed under Free More info Мотоцикл Honda NT1100

Благодаря своей лёгкости и управляемости, он без проблем справляется с городским движением, а длинноходные подвески позволяют легко отправиться в длительные путешествия, сообщает vezess.

Мощный двухцилиндровый двигатель, высокий уровень оснащения и удобная посадка для двоих обеспечивают максимальный комфорт. Также премиальные технологии делают каждую поездку ещё более приятной.

Опциональная автоматическая шестиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением добавляет удобства, и теперь только вам решать, куда и как надолго отправиться в путь.

Также доступны автоматическая коробка передач с сцеплением и подвеска с электронным управлением для полицейского варианта NT1100.

Уточнения

Мотоци́кл — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.



