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Honda NT1100 — мотоцикл, который понимает ваши желания

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Авто

Новый мотоцикл Honda NT1100 предлагает всё необходимое для комфортной езды.

Мотоцикл Honda NT1100
Фото: vezess is licensed under Free More info
Мотоцикл Honda NT1100

Благодаря своей лёгкости и управляемости, он без проблем справляется с городским движением, а длинноходные подвески позволяют легко отправиться в длительные путешествия, сообщает vezess. 

Мощный двухцилиндровый двигатель, высокий уровень оснащения и удобная посадка для двоих обеспечивают максимальный комфорт. Также премиальные технологии делают каждую поездку ещё более приятной.

Опциональная автоматическая шестиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением добавляет удобства, и теперь только вам решать, куда и как надолго отправиться в путь.

Также доступны автоматическая коробка передач с сцеплением и подвеска с электронным управлением для полицейского варианта NT1100.

Уточнения

Мотоци́кл — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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