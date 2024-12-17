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Что нужно помнить при управлении машиной на льду

5 важных советов для водителей на скользкой дороге
1:55
Авто

Управление автомобилем на скользкой дороге — задача не из лёгких, особенно в зимний период, когда низкие температуры, снег и гололедица существенно усложняют движение. Чтобы минимизировать риски и повысить безопасность, водителям следует учитывать несколько важных советов.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

  • Выключение радио и внимание к окружающим звукам

    На скользкой дороге важно быть максимально внимательным и сосредоточенным. Для этого стоит выключить радио и снизить уровень шума в салоне. Это позволит лучше слышать сигналы других транспортных средств и звуки, которые могут подсказать о возможных опасностях.

  • Отказ от резких манёвров

    Никогда не стоит резко ускоряться, тормозить или менять направление на скользкой дороге. Резкие манёвры могут привести к утрате сцепления с дорогой, что повысит вероятность заноса. Управление должно быть плавным и контролируемым.

  • Стабильность оборотов двигателя

    Важно поддерживать обороты двигателя на умеренном уровне, особенно на скользкой дороге. Высокие обороты могут привести к потере контроля над автомобилем, что сделает его управление более трудным, особенно на гололёде.

  • Торможение двигателем

    Когда дорога скользкая, лучше замедлять движение с помощью торможения двигателем, а не основной тормозной системой. Это позволит снизить вероятность блокировки колёс и заноса.

  • Правильные действия при заносе

    Если избежать заноса не удалось, необходимо сохранять спокойствие. Важно аккуратно поворачивать руль в сторону заноса, чтобы вернуть контроль над автомобилем. Резкие и панические движения могут только усугубить ситуацию.

Соблюдение этих простых, но эффективных рекомендаций поможет водителям безопасно передвигаться по скользким дорогам и избежать неприятных последствий.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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