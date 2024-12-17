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Легендарные цвета автомобилей, ставшие символами скорости и стиля

5 легендарных цветов автомобилей и их история
2:45
Авто

В истории автомобилестроения есть несколько цветов, которые стали настоящими легендами, ассоциируясь с определёнными моделями машин и важными событиями. Вот пять таких уникальных оттенков:

  • Оранжевый обниматель — Hugger Orange
    Этот яркий оранжевый цвет приобрёл популярность в 60-е годы прошлого века, в период молодёжного бунта в США. Он стал символом спортивных автомобилей, в частности Chevrolet Camaro 1969 года, который получил прозвище «обниматель дорог» из-за своей приземистой и хорошо управляемой конструкции. Этот цвет стал синонимом смелости и энергичности той эпохи.

  • Безумная слива — Plum Crazy
    В ответ на популярность Hugger Orange, компания Chrysler представила свой собственный яркий цвет — «чокнутую сливу». В 1969 году масл-кары Dodge и Plymouth серии Mopar, окрашенные в этот насыщенный фиолетовый оттенок, привлекли внимание и стали знаковыми для эпохи, олицетворяя мощь и стиль автомобилей тех лет.

  • Британский гоночный зелёный — British Racing Green
    Этот цвет был связан с историей британского автоспорта. В начале XX века британские гоночные автомобили были окрашены в зелёный цвет, после того как соревнования Gordon Bennett Cup в 1903 году были проведены в Ирландии, потому что в Британии существовали ограничения на скорость. С тех пор британский гоночный зелёный стал символом скорости и успеха, а также ассоциируется с такими марками, как Aston Martin и Jaguar.

  • Гоночный красный — Rosso Corsa
    В 20-е годы XX века для гоночных автомобилей различных стран были определены национальные цвета, и Италия выбрала красный. Этот цвет стал синонимом итальянского автопрома, особенно благодаря достижениям Ferrari. Красный стал не просто цветом, но и талисманом бренда Ferrari, символизируя страсть и победу.

  • Дайтона жёлтый — Daytona Yellow
    Яркий жёлтый цвет, который в конце 60-х годов стал популярен на моделях Chevrolet, таких как Corvette и Camaro. Название цвета было дано в честь знаменитой гоночной трассы Daytona International Speedway в Дейтона-Бич, штат Флорида, где проходили ключевые гоночные события. Этот цвет стал символом гоночной культуры и дерзости.

Эти цвета не только отражают тенденции своих эпох, но и приобрели культовый статус, становясь частью истории автоспорта и автомобилестроения.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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