Почему заднепетельные двери были популярны и почему от них отказались

Почему машины с дверями, открывающимися назад, уходят в прошлое

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Заднепетельные двери, которые открываются назад, стали крайне редкими в современных автомобилях, и этому есть несколько причин. Хотя такие двери когда-то были популярны и имели определённые преимущества, сейчас их использование связано с рядом опасностей и неудобств.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина открывает дверь машины

Историческая причина и удобство Когда автомобили только начали массово использоваться, двери, распахивающиеся назад, были удобны для швейцаров, которые открывали их и обслуживали пассажиров. Такая конструкция позволяла им стоять лицом к пассажиру, открывая дверь одной рукой, а другой помогая пассажиру или беря вещи. Поэтому дорогие автомобили чаще всего оснащались заднепетельными дверями. Удобство для водителя и пассажиров Со временем, когда автомобили стали массовыми и люди начали самостоятельно управлять дверями, оказалось, что переднепетельные двери (когда петли находятся спереди) гораздо удобнее. Они позволяют легче открывать и закрывать дверь, находясь внутри автомобиля, что особенно важно в условиях ограниченного пространства. Опасности заднепетельных дверей Двери, открывающиеся назад, могут быть опасными в нескольких случаях:

Если дверь не закрыта должным образом, встречный поток воздуха на высокой скорости может открыть её и повредить.

Если дверь открыта со стороны проезжей части, а мимо проезжает автомобиль, она может быть захлопнута сильным ударом, что может привести к травмам.

Если автомобиль случайно тронется, пока пассажир выходит, дверь может травмировать человека.

В этих ситуациях переднепетельные двери гораздо безопаснее, так как они не подвергаются таким рискам.

Из-за этих проблем и растущих требований к безопасности и удобству, заднепетельные двери почти перестали использоваться в массовом производстве автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

