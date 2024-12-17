Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возраст рассады баклажанов: почему это важно
Домашняя селёдка под шубой: как приготовить любимый салат без лишних жиров
Год провалов: что не успели построить в Ростове за 2024 год
Как долго должны длиться силовые тренировки для похудения?
Крупнейшие банки России в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке подняли проценты по вкладам
Сергей Дорохов спас Киркорова, которого покусала выдра
Возвращаемся в СССР: в России появятся продуктовые карточки
Сохнут кончики листьев драцены? Разбираемся в причинах
Сухая щетка: идеальный способ борьбы с целлюлитом и улучшения кожи

Почему заднепетельные двери были популярны и почему от них отказались

Почему машины с дверями, открывающимися назад, уходят в прошлое
1:57
Авто

Заднепетельные двери, которые открываются назад, стали крайне редкими в современных автомобилях, и этому есть несколько причин. Хотя такие двери когда-то были популярны и имели определённые преимущества, сейчас их использование связано с рядом опасностей и неудобств.

Мужчина открывает дверь машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина открывает дверь машины

  1. Историческая причина и удобство

    Когда автомобили только начали массово использоваться, двери, распахивающиеся назад, были удобны для швейцаров, которые открывали их и обслуживали пассажиров. Такая конструкция позволяла им стоять лицом к пассажиру, открывая дверь одной рукой, а другой помогая пассажиру или беря вещи. Поэтому дорогие автомобили чаще всего оснащались заднепетельными дверями.

  2. Удобство для водителя и пассажиров

    Со временем, когда автомобили стали массовыми и люди начали самостоятельно управлять дверями, оказалось, что переднепетельные двери (когда петли находятся спереди) гораздо удобнее. Они позволяют легче открывать и закрывать дверь, находясь внутри автомобиля, что особенно важно в условиях ограниченного пространства.

  3. Опасности заднепетельных дверей

    Двери, открывающиеся назад, могут быть опасными в нескольких случаях:
  • Если дверь не закрыта должным образом, встречный поток воздуха на высокой скорости может открыть её и повредить.
  • Если дверь открыта со стороны проезжей части, а мимо проезжает автомобиль, она может быть захлопнута сильным ударом, что может привести к травмам.
  • Если автомобиль случайно тронется, пока пассажир выходит, дверь может травмировать человека.

В этих ситуациях переднепетельные двери гораздо безопаснее, так как они не подвергаются таким рискам.

Из-за этих проблем и растущих требований к безопасности и удобству, заднепетельные двери почти перестали использоваться в массовом производстве автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Напиток, который защитит печень в Новый год
Еда и рецепты
Напиток, который защитит печень в Новый год Аудио 
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Российский шоу-бизнес
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей Аудио 
Данилу Козловского заметили в компании покинувшего Россию Андрея Макаревича*
Российский шоу-бизнес
Данилу Козловского заметили в компании покинувшего Россию Андрея Макаревича* Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
СБУ убиты учёный Шатский, генерал Кириллов... Кто следующий? Любовь Степушова Закончится ли СВО в 2025 году: размышления над докладом министра обороны Белоусова Андрей Николаев Сводка с фронта: в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, Зеленский требует наступления Дмитрий Плотников
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Домашняя селёдка под шубой: как приготовить любимый салат без лишних жиров
Год провалов: что не успели построить в Ростове за 2024 год
Как долго должны длиться силовые тренировки для похудения?
Закончится ли СВО в 2025 году: размышления над докладом министра обороны Белоусова
Крупнейшие банки России в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке подняли проценты по вкладам
Сергей Дорохов спас Киркорова, которого покусала выдра
Возвращаемся в СССР: в России появятся продуктовые карточки
Сохнут кончики листьев драцены? Разбираемся в причинах
Почему машины с дверями, открывающимися назад, уходят в прошлое
Сухая щетка: идеальный способ борьбы с целлюлитом и улучшения кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.