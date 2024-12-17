Почему заднепетельные двери были популярны и почему от них отказались

Заднепетельные двери, которые открываются назад, стали крайне редкими в современных автомобилях, и этому есть несколько причин. Хотя такие двери когда-то были популярны и имели определённые преимущества, сейчас их использование связано с рядом опасностей и неудобств.
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Мужчина открывает дверь машины
Историческая причина и удобство
Когда автомобили только начали массово использоваться, двери, распахивающиеся назад, были удобны для швейцаров, которые открывали их и обслуживали пассажиров. Такая конструкция позволяла им стоять лицом к пассажиру, открывая дверь одной рукой, а другой помогая пассажиру или беря вещи. Поэтому дорогие автомобили чаще всего оснащались заднепетельными дверями.
Удобство для водителя и пассажиров
Со временем, когда автомобили стали массовыми и люди начали самостоятельно управлять дверями, оказалось, что переднепетельные двери (когда петли находятся спереди) гораздо удобнее. Они позволяют легче открывать и закрывать дверь, находясь внутри автомобиля, что особенно важно в условиях ограниченного пространства.
Опасности заднепетельных дверей
Двери, открывающиеся назад, могут быть опасными в нескольких случаях:
Если дверь не закрыта должным образом, встречный поток воздуха на высокой скорости может открыть её и повредить.
Если дверь открыта со стороны проезжей части, а мимо проезжает автомобиль, она может быть захлопнута сильным ударом, что может привести к травмам.
Если автомобиль случайно тронется, пока пассажир выходит, дверь может травмировать человека.
В этих ситуациях переднепетельные двери гораздо безопаснее, так как они не подвергаются таким рискам.
Из-за этих проблем и растущих требований к безопасности и удобству, заднепетельные двери почти перестали использоваться в массовом производстве автомобилей.
Уточнения
Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.