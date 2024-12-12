Как китайские авто стали конкурентами мировых брендов

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Современные китайские автомобили значительно отличаются от моделей, таких как Lifan X60, Chery QQ и Chery Amulet, которые выпускались 15 лет назад.

Фото: haval is licensed under Free More info haval

За последние годы китайская автомобильная промышленность совершила впечатляющий прорыв, и теперь её продукция может успешно конкурировать с автомобилями от Kia, Hyundai, Tesla и Toyota. Владелец сети автосалонов в интервью порталу njcar.ru рассказал, почему современные машины из Китая на самом деле не так уж и китайские.

Улучшение качества китайских автомобилей обусловлено не только усилиями местных инженеров, но и привлечением высококвалифицированных специалистов из мировых автопроизводителей. Китайские компании активно сотрудничают с известными дизайнерами и техническими экспертами из ведущих зарубежных брендов, которые вносят свой вклад в разработку новых моделей.

Например, Питер Хорбери, знаменитый своим вкладом в дизайн Volvo, уже долгое время работает с Geely, а недавно к ним присоединился бывший главный дизайнер Bentley — Штефан Зилафф. Chery также привлекла выдающихся профессионалов, таких как Хаган Сарагоклу из Porsche, Джеймс Хоуп из General Motors и Кевин Райз, работавший над моделями BMW и Mazda. Компания FAW использует опыт дизайнеров Pininfarina, а JAC сотрудничает с Даниэлем Гальоне, дизайнером Maserati и Alfa Romeo. В Haval над стилем работают такие специалисты, как Пьер Леклерк из BMW и Фил Симмонс из Land Rover.

Этот список можно продолжать бесконечно, но очевидно одно: китайские автомобили прошли не просто процесс обновления, а трансформацию, которая позволяет им соперничать по привлекательности с ведущими мировыми брендами. При этом китайские дизайнеры добавляют в автомобили элементы, подчеркивающие восточную аутентичность, создавая уникальную эстетическую гармонию, основанную на синтезе профессионализма и национального стиля.

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

