Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Город контрастов и возможностей — как японцы наслаждаются жизнью с ограниченным бюджетом в Токио
Соль захватывает Землю: 77% прибрежных вод под угрозой
Какой винегрет можно тем, кто сидит на диете? Предлагаем малокалорийный вариант
Батареи не греют? Вот что нужно проверить в первую очередь
Зимние холода не страшны: как защитить дачный дом от морозов
Лучшие способы укладки волос, которые займут всего пять минут
Зайцы под контролем: хитрости дачников для сохранения урожая
Чехия получила поблажку от ЕС в вопросе российской нефти
Туристы из России поделились наблюдениями, как растут американские дети и чем они отличаются от российских

Как китайские авто стали конкурентами мировых брендов

2:10
Авто

Современные китайские автомобили значительно отличаются от моделей, таких как Lifan X60, Chery QQ и Chery Amulet, которые выпускались 15 лет назад.

haval
Фото: haval is licensed under Free More info
haval

За последние годы китайская автомобильная промышленность совершила впечатляющий прорыв, и теперь её продукция может успешно конкурировать с автомобилями от Kia, Hyundai, Tesla и Toyota. Владелец сети автосалонов в интервью порталу njcar.ru рассказал, почему современные машины из Китая на самом деле не так уж и китайские.

Улучшение качества китайских автомобилей обусловлено не только усилиями местных инженеров, но и привлечением высококвалифицированных специалистов из мировых автопроизводителей. Китайские компании активно сотрудничают с известными дизайнерами и техническими экспертами из ведущих зарубежных брендов, которые вносят свой вклад в разработку новых моделей.

Например, Питер Хорбери, знаменитый своим вкладом в дизайн Volvo, уже долгое время работает с Geely, а недавно к ним присоединился бывший главный дизайнер Bentley — Штефан Зилафф. Chery также привлекла выдающихся профессионалов, таких как Хаган Сарагоклу из Porsche, Джеймс Хоуп из General Motors и Кевин Райз, работавший над моделями BMW и Mazda. Компания FAW использует опыт дизайнеров Pininfarina, а JAC сотрудничает с Даниэлем Гальоне, дизайнером Maserati и Alfa Romeo. В Haval над стилем работают такие специалисты, как Пьер Леклерк из BMW и Фил Симмонс из Land Rover.

Этот список можно продолжать бесконечно, но очевидно одно: китайские автомобили прошли не просто процесс обновления, а трансформацию, которая позволяет им соперничать по привлекательности с ведущими мировыми брендами. При этом китайские дизайнеры добавляют в автомобили элементы, подчеркивающие восточную аутентичность, создавая уникальную эстетическую гармонию, основанную на синтезе профессионализма и национального стиля.

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
В Египте найдена крепость с загадочным прошлым
Наука и техника
В Египте найдена крепость с загадочным прошлым
Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты
Наука и техника
Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Последние материалы
Как китайские авто стали конкурентами мировых брендов
Какой винегрет можно тем, кто сидит на диете? Предлагаем малокалорийный вариант
Батареи не греют? Вот что нужно проверить в первую очередь
Зимние холода не страшны: как защитить дачный дом от морозов
Лучшие способы укладки волос, которые займут всего пять минут
Зайцы под контролем: хитрости дачников для сохранения урожая
Чехия получила поблажку от ЕС в вопросе российской нефти
Туристы из России поделились наблюдениями, как растут американские дети и чем они отличаются от российских
Ваше питание сегодня может повлиять на здоровье поколений в будущем
Уход за шерстью кошки во время отопительного сезона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.