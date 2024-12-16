Освежаем внешний вид автомобиля на бюджет

Придаём своему автомобилю более современный вид без больших затрат

2:06 Your browser does not support the audio element. Авто

В условиях роста цен на новые автомобили многие владельцы начинают ценить свои текущие машины и ищут способы улучшить их внешний вид без крупных затрат. Вот несколько бюджетных способов освежить машину и придать ей более свежий и солидный вид:

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дверь автомобиля

Замена ковриков и чехлов

Для улучшения комфорта и внешнего вида салона можно заменить старые резиновые коврики на новые. Цена новых ковриков начинается от 600 рублей. Также стоит обновить чехлы на креслах — они стоят от 1000 рублей, и помогут не только улучшить внешний вид, но и защитят сиденья от износа.

Для улучшения комфорта и внешнего вида салона можно заменить старые резиновые коврики на новые. Цена новых ковриков начинается от 600 рублей. Также стоит обновить чехлы на креслах — они стоят от 1000 рублей, и помогут не только улучшить внешний вид, но и защитят сиденья от износа. Установка парктроников

Парктроники сделают процесс парковки гораздо комфортнее и безопаснее, особенно в тёмное время суток или на незнакомых участках. Комплект парктроников можно установить за около 3000 рублей.

Парктроники сделают процесс парковки гораздо комфортнее и безопаснее, особенно в тёмное время суток или на незнакомых участках. Комплект парктроников можно установить за около 3000 рублей. Литые диски

Хотя новые литые диски — это уже более затратная покупка, они придают автомобилю более солидный и привлекательный вид. Стоимость комплекта литых дисков начинается от 25 тысяч рублей, но это долгосрочное вложение, которое не останется незамеченным.

Хотя новые литые диски — это уже более затратная покупка, они придают автомобилю более солидный и привлекательный вид. Стоимость комплекта литых дисков начинается от 25 тысяч рублей, но это долгосрочное вложение, которое не останется незамеченным. Тонировка стёкол

Тонировка задних стёкол или полусферы до лобового стекла придаст автомобилю стильный внешний вид. Главное — соблюдать правила дорожного движения, ведь передние окна должны пропускать не менее 70% света, а лобовое стекло — 75%. Тонировка может быть выполнена достаточно бюджетно.

Тонировка задних стёкол или полусферы до лобового стекла придаст автомобилю стильный внешний вид. Главное — соблюдать правила дорожного движения, ведь передние окна должны пропускать не менее 70% света, а лобовое стекло — 75%. Тонировка может быть выполнена достаточно бюджетно. Полировка фар и фонарей

Полировка фар и задних фонарей значительно улучшает внешний вид автомобиля, а также повышает безопасность — светопропускная способность фар со временем снижается, что может быть опасно при вождении. Полировка фар стоит от 1000 рублей и заметно освежает вид машины.

Эти советы помогут обновить внешний вид вашего автомобиля и сделать его более современным и привлекательным без больших затрат.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

