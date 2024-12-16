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Освежаем внешний вид автомобиля на бюджет

Придаём своему автомобилю более современный вид без больших затрат
2:06
Авто

В условиях роста цен на новые автомобили многие владельцы начинают ценить свои текущие машины и ищут способы улучшить их внешний вид без крупных затрат. Вот несколько бюджетных способов освежить машину и придать ей более свежий и солидный вид:

Дверь автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дверь автомобиля
  • Замена ковриков и чехлов
    Для улучшения комфорта и внешнего вида салона можно заменить старые резиновые коврики на новые. Цена новых ковриков начинается от 600 рублей. Также стоит обновить чехлы на креслах — они стоят от 1000 рублей, и помогут не только улучшить внешний вид, но и защитят сиденья от износа.

  • Установка парктроников
    Парктроники сделают процесс парковки гораздо комфортнее и безопаснее, особенно в тёмное время суток или на незнакомых участках. Комплект парктроников можно установить за около 3000 рублей.

  • Литые диски
    Хотя новые литые диски — это уже более затратная покупка, они придают автомобилю более солидный и привлекательный вид. Стоимость комплекта литых дисков начинается от 25 тысяч рублей, но это долгосрочное вложение, которое не останется незамеченным.

  • Тонировка стёкол
    Тонировка задних стёкол или полусферы до лобового стекла придаст автомобилю стильный внешний вид. Главное — соблюдать правила дорожного движения, ведь передние окна должны пропускать не менее 70% света, а лобовое стекло — 75%. Тонировка может быть выполнена достаточно бюджетно.

  • Полировка фар и фонарей
    Полировка фар и задних фонарей значительно улучшает внешний вид автомобиля, а также повышает безопасность — светопропускная способность фар со временем снижается, что может быть опасно при вождении. Полировка фар стоит от 1000 рублей и заметно освежает вид машины.

Эти советы помогут обновить внешний вид вашего автомобиля и сделать его более современным и привлекательным без больших затрат.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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