Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

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Греческое законодательство не требует от пожилых водителей прекращать вождение по достижении определенного возраста.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Пожилой водитель

Однако, если вы заметили у себя некоторые признаки, возможно, пришло время задуматься о том, чтобы покинуть водительское кресло, сообщает carandmotor.gr.

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения. Тем не менее, принять решение о прекращении вождения может быть сложно, так как с этим связано чувство свободы. Эксперты в области безопасного вождения отмечают, что если пожилой водитель замечает у себя следующие признаки, стоит серьезно подумать о завершении водительской карьеры. Это решение, конечно, нужно обсудить с близкими.

Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

Члены вашей семьи начинают беспокоиться, когда вы за рулем;

Ваш врач выражает сомнения в вашей физической и/или психической способности управлять автомобилем;

Вы чувствуете себя некомфортно за рулем;

Ваше зрение и слух ухудшаются.

Тем не менее, существуют способы, которые помогут продолжать водить. Эксперты рекомендуют следующие меры:

Поддерживайте хорошую физическую форму;

Регулярно проверяйте зрение и слух;

Будьте внимательны к принимаемым лекарствам;

Водите только в хорошую погоду и в дневное время;

Избегайте поездок в одиночку;

Признавайте и учитывайте свои ограничения.

Уточнения

Приорите́т (лат. prior «первый, старший») — понятие, показывающее важность, первенство.

