Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Греческое законодательство не требует от пожилых водителей прекращать вождение по достижении определенного возраста.
Однако, если вы заметили у себя некоторые признаки, возможно, пришло время задуматься о том, чтобы покинуть водительское кресло, сообщает carandmotor.gr.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения. Тем не менее, принять решение о прекращении вождения может быть сложно, так как с этим связано чувство свободы. Эксперты в области безопасного вождения отмечают, что если пожилой водитель замечает у себя следующие признаки, стоит серьезно подумать о завершении водительской карьеры. Это решение, конечно, нужно обсудить с близкими.
Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:
Тем не менее, существуют способы, которые помогут продолжать водить. Эксперты рекомендуют следующие меры:
Приорите́т (лат. prior «первый, старший») — понятие, показывающее важность, первенство.
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