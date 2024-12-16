Как безопасно тормозить на скользкой дороге зимой

Почему нельзя резко тормозить на гололедице

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Зимой автомобилисты сталкиваются с множеством трудностей, особенно когда речь идёт о дорожных условиях. Снегопады и гололедица значительно увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимняя дорога

Одной из распространённых ошибок является попытка ускориться на скользкой дороге, а затем резко затормозить. Это может привести к потере управления автомобилем.

Как управлять автомобилем зимой

Опытные водители советуют быть особенно аккуратными зимой и обращать внимание на признаки, указывающие на гололёд. Чтобы проверить состояние покрытия, можно немного притормозить. Если колёса начинают скользить, значит, на дороге образовалась гололедица. Ещё один сигнал о гололёде — запотевшие стёкла. Это явление также предупреждает о плохих дорожных условиях.

При движении по заледеневшим участкам лучше всего тормозить двигателем. Это значит, что водителю не стоит резко нажимать на тормоза. Вместо этого необходимо плавно снижать скорость, отпуская педаль акселератора. Главное правило безопасного торможения зимой — избегать резких действий и быть максимально внимательным. Управлять автомобилем в зимний период нужно спокойно и без лишней спешки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

