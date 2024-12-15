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Финансовые проблемы Nissan из-за отказа от гибридных моделей

Отказ от гибридов может стать концом для Nissan
1:54
Авто

После пандемии коронавируса, когда ситуация начала стабилизироваться, гендиректор Nissan Макото Учида решил сделать ставку на электрическое будущее компании, отказавшись от гибридных моделей. Это решение, однако, может оказать негативное влияние на будущее компании, и, как сообщает Reuters, оно уже привело к финансовым трудностям.

автомобиль Nissan Sakura
Фото: Openverse by 先従隗始, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
автомобиль Nissan Sakura

  • Отсутствие гибридов на рынке США

Одним из основных факторов, вызывающих беспокойство, является отсутствие гибридных моделей на американском рынке. Менеджмент Nissan выражал сомнения по поводу того, что растущий спрос на гибриды сохранится на долгосрочной основе. Генеральный директор утверждает, что до ноября прошлого года в компании не могли предсказать стремительный рост спроса на гибридные автомобили.

  • Продажи и финансовые трудности

Несмотря на рост продаж на 1,7% в Северной Америке, результаты компании в целом не являются удовлетворительными. Проблемы с китайским рынком (падение на 13,1%) и снижение продаж люксового бренда Infiniti на 12,8% привели к общему снижению объёмов продаж Nissan Group на 2,2%. Однако этот рост во многом обеспечен акциями, которые существенно снижают прибыль. Ещё одним негативным фактором стало падение операционной прибыли на 90% за первую половину финансового года.

  • Будущие планы

Учида пообещал реформы, включая меры по сокращению затрат. Также компания объявила о планах выпуска 16 новых гибридных силовых установок к 2027 году. Однако, для того чтобы реализовать эти планы, Nissan необходимо преодолеть текущие проблемы и остаться на плаву.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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