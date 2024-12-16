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Ошибки водителей при удалении льда с машины

Почему нельзя поливать лобовое стекло кипятком зимой
1:25
Авто

Зимой автомобилистам приходится сталкиваться с дополнительными трудностями, особенно в условиях снегопада. А когда наступают оттепели, сменяющиеся заморозками, ситуация становится ещё более сложной.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

Замёрзшая вода превращается в ледяную корку, из-за чего дороги становятся скользкими. И это не единственная проблема: наледь часто образуется и на лобовом стекле автомобиля. Это серьёзная трудность для водителя, ведь приходится тратить много времени, чтобы удалить этот слой льда.

Ошибка водителей

В такие моменты многие водители допускают распространённую ошибку. В попытке ускорить процесс оттаивания льда они начинают поливать лобовое стекло кипятком из чайника. Такой метод, как правило, не приносит ничего хорошего. Резкие перепады температуры оказывают негативное воздействие на поверхность автомобиля. На стекле могут появиться пузыри, а сам материал может потрескаться.

Горячая жидкость также может повредить стекло, оставив на нём большие трещины, что ухудшит видимость и увеличит риск аварийной ситуации. Чтобы избежать таких последствий, лучше не рисковать и не использовать кипяток. Вместо этого можно аккуратно снять наледь скребком, нагреть стекло с помощью отопителя или использовать специальные размораживатели.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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