Самые быстрые автомобили по разгонам до 60 миль

3 самых быстрых автомобилей по разгонам

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Одним из ключевых параметров оценки автомобиля является его разгон. Для многих водителей важно, как быстро машина достигает скорости в 100 километров в час. В Европе чаще всего используют именно этот показатель. В США же, из-за отличий в системе измерения, ориентируются на скорость в 60 миль в час (примерно 96 километров в час). Список одних из самых быстрых автомобилей:

Ferrari SF90 Stradale

На первом месте — спортивный автомобиль от знаменитого итальянского производителя. Ferrari SF90 Stradale разгоняется до 60 миль за всего две секунды. Такой результат возможен благодаря мощному двигателю внутреннего сгорания, который помогает автомобилю достичь феноменальных показателей.

Tesla Model S Plaid

На втором месте — электромобиль от американского бренда. Эта модель уступила Ferrari лишь на одну десятую секунды, что делает её одним из лидеров среди электрокаров.

Porsche 911 Turbo S

Замкнул тройку лидер "Порше". Немецкий спортивный автомобиль разгоняется до 96 км/ч за 2,2 секунды, что также ставит его в число самых быстрых машин на рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

