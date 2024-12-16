Одним из ключевых параметров оценки автомобиля является его разгон. Для многих водителей важно, как быстро машина достигает скорости в 100 километров в час. В Европе чаще всего используют именно этот показатель. В США же, из-за отличий в системе измерения, ориентируются на скорость в 60 миль в час (примерно 96 километров в час). Список одних из самых быстрых автомобилей:
На первом месте — спортивный автомобиль от знаменитого итальянского производителя. Ferrari SF90 Stradale разгоняется до 60 миль за всего две секунды. Такой результат возможен благодаря мощному двигателю внутреннего сгорания, который помогает автомобилю достичь феноменальных показателей.
На втором месте — электромобиль от американского бренда. Эта модель уступила Ferrari лишь на одну десятую секунды, что делает её одним из лидеров среди электрокаров.
Замкнул тройку лидер "Порше". Немецкий спортивный автомобиль разгоняется до 96 км/ч за 2,2 секунды, что также ставит его в число самых быстрых машин на рынке.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.