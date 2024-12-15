Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Причудливый парк фонарей в Калининграде
Актриса Наталья Гудкова родила ребёнка от женатого мужчины
Для повышения рождаемости в России необходимо всего одно условие, которого пока нет
Прохор Шаляпин рассказал, зачем на самом деле нужны дети
Секреты красоты и здоровья для женщин после 45
Зимняя одежда для питомцев: кому она действительно нужна?
Тренды зимы 2025: колготки, которые сделают ваш образ ярким
Актриса Ирина Темичева впервые призналась, что два года назад стала матерью
Джим Керри признался, что прервал отдых на пенсии из-за нехватки денег

Влияние езды задним ходом на износ автомобиля

Долгое движение задним ходом влияет на ваш автомобиль
1:31
Авто

Езда задним ходом в целом не представляет собой серьезную опасность для автомобиля на короткие дистанции. Однако если ездить задним ходом продолжительное время, это может привести к ускоренному износу различных частей машины, особенно трансмиссии.

Механическая коробка передач
Фото: Wikipedia by Pommeau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Механическая коробка передач

  1. Износ шестерен задней передачи

    Шестерни задней передачи обычно имеют прямые зубья, которые дешевле и проще в производстве, но они также быстрее изнашиваются. Такие шестерни работают шумнее и менее эффективно, чем косозубые шестерни, используемые для передней передачи. Это может привести к ускоренному износу трансмиссии при длительном движении задним ходом.

  2. Охлаждение двигателя

    Система охлаждения двигателя на автомобилях настроена на работу при движении вперед. Радиатор обычно размещен перед двигателем, чтобы его обдувал воздушный поток. При движении задним ходом охлаждение двигателя происходит с помощью вентилятора, который включается автоматически при повышении температуры. Однако, если автомобиль движется слишком долго задним ходом, двигатель может перегреться, так как охлаждение работает менее эффективно, чем при движении вперед.

Таким образом, несколько минут езды задом не причинят вреда машине, но при длительной эксплуатации в таком режиме могут увеличиться износ шестерен и других элементов трансмиссии, а также повыситься риск перегрева двигателя.

Уточнения

Коро́бка переда́ч - механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Новости спорта
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься Аудио 
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Популярное
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной

Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.

Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Сколько спутников Запада использует Киев. Какие возможности у орбитальной группировки Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Какой привод лучше для зимней дороги
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Последние материалы
Тренды зимы 2025: колготки, которые сделают ваш образ ярким
Зимняя одежда для питомцев: кому она действительно нужна?
Актриса Ирина Темичева впервые призналась, что два года назад стала матерью
Джим Керри признался, что прервал отдых на пенсии из-за нехватки денег
Долгое движение задним ходом влияет на ваш автомобиль
Русская возлюбленная Джонни Деппа ответила на вопрос о планах актёра открыть ювелирный бутик в России
Как выбрать жилье: панельный, кирпичный или монолитный дом
Безопасность и качество — в России придумали, как улучшить условия добычи нефти
Анна Заворотнюк объяснила, почему не хотела публично говорить о своей беременности
Как кошки общаются с людьми: звуки и язык тела
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.