Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огородный лайфхак: как вырастить картофель из семян и обновить сорт
Рецепт универсального блюда из картофеля и маринованного лука
Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: отличное удобрение для вашего сада
Развеяны мифы о различных методах похудения! Научная точка зрения
3 самых быстрых автомобилей по разгонам
Нежелание регулярно удалять зубной камень может привести к потере зубов
Удивительное путешествие тигра: 120 миль ради любви
Шторм Шидо нанёс значительный ущерб французскому острову Майотта в Индийском океане
Как определить тип кожи головы за 2 минуты

Как мыть машину зимой без неприятных последствий

Почему зимой нужно мыть машину с особой осторожностью
0:58
Авто

Многие водители на зимний период забывают про мойку машины. Однако некоторые приходят к выводу, что отказываться от этой процедуры даже в холодное время года не стоит.

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

Дело в том, что зимой на дорогах используется множество реагентов, которые могут нанести вред лакокрасочному покрытию автомобиля. К тому же, большинству владельцев хочется, чтобы их транспортное средство оставалось чистым как можно дольше. Но у зимней мойки есть и свои подводные камни. Одним из неприятных последствий может быть примерзание резинок к двери.

Чтобы избежать этой проблемы, есть простое решение. Если вы моете автомобиль в мороз, не забудьте об обязательном завершающем шаге. После того как машина будет вымыта, возьмите сухую тряпочку и протрите мокрые резинки. Это поможет избежать примерзания уплотнителей к двери из-за оставшихся капель воды.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Недвижимость
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться Аудио 
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Еда и рецепты
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск Любовь Степушова Иностранные туристы на Новый год приезжают в Россию, отели Москвы и Петербурга забронированы ещё с осени Игорь Буккер
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Последние материалы
Развеяны мифы о различных методах похудения! Научная точка зрения
3 самых быстрых автомобилей по разгонам
Нежелание регулярно удалять зубной камень может привести к потере зубов
Удивительное путешествие тигра: 120 миль ради любви
Шторм Шидо нанёс значительный ущерб французскому острову Майотта в Индийском океане
Как определить тип кожи головы за 2 минуты
В донском агропроме успешно реализуются нацпроекты
Гарантированный способ избавиться от налета в ванной без усилий
Собчак пожаловалась, что её обманул собственный сотрудник
Кравец рассказала, почему Пугачёву бойкотируют и на Рублёвке и в Израиле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.