Как мыть машину зимой без неприятных последствий

Почему зимой нужно мыть машину с особой осторожностью

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители на зимний период забывают про мойку машины. Однако некоторые приходят к выводу, что отказываться от этой процедуры даже в холодное время года не стоит.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомойка

Дело в том, что зимой на дорогах используется множество реагентов, которые могут нанести вред лакокрасочному покрытию автомобиля. К тому же, большинству владельцев хочется, чтобы их транспортное средство оставалось чистым как можно дольше. Но у зимней мойки есть и свои подводные камни. Одним из неприятных последствий может быть примерзание резинок к двери.

Чтобы избежать этой проблемы, есть простое решение. Если вы моете автомобиль в мороз, не забудьте об обязательном завершающем шаге. После того как машина будет вымыта, возьмите сухую тряпочку и протрите мокрые резинки. Это поможет избежать примерзания уплотнителей к двери из-за оставшихся капель воды.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

