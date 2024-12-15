Прогноз для рынка автомобилей в России в 2025 году предвещает спад на 10%

В 2025 году в России ожидается спад продаж новых автомобилей на 10%

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Аналитическое агентство "Автостат" прогнозирует значительный спад продаж новых легковых автомобилей в России в 2025 году. Ожидается, что продажи могут снизиться на 10% по сравнению с 2024 годом, составив 1,43 миллиона единиц. В то же время, в рамках оптимистичного сценария, продажи могут остаться на уровне 2024 года, в то время как пессимистичный прогноз предполагает падение до 1,27 миллиона автомобилей, что означает снижение на 20%.

В 2025 году российский автомобильный рынок столкнется с несколькими вызовами. С одной стороны, факторы, поддерживающие рынок, включают рост доходов некоторых категорий населения и необходимость обновления автопарка. Однако негативные последствия могут возникнуть из-за повышения цен на автомобили, вызванного увеличением утилизационного сбора, колебаниями валютных курсов, снижением доступности автокредитования и инфляцией.

Эксперты также прогнозируют повышение цен на новые автомобили в 2025 году. Однако точные масштабы подорожания будут зависеть от ценового сегмента, общей социально-экономической ситуации в стране и стратегий автопроизводителей, особенно китайских брендов, которые стремятся укрепить свои позиции на российском рынке.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



