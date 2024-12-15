Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые и красивые новогодние гирлянды, которые можно сделать самому
Причудливый парк фонарей в Калининграде
Актриса Наталья Гудкова родила ребёнка от женатого мужчины
Для повышения рождаемости в России необходимо всего одно условие, которого пока нет
Прохор Шаляпин рассказал, зачем на самом деле нужны дети
Секреты красоты и здоровья для женщин после 45
Зимняя одежда для питомцев: кому она действительно нужна?
Тренды зимы 2025: колготки, которые сделают ваш образ ярким
Актриса Ирина Темичева впервые призналась, что два года назад стала матерью

Прогноз для рынка автомобилей в России в 2025 году предвещает спад на 10%

В 2025 году в России ожидается спад продаж новых автомобилей на 10%
1:31
Авто

Аналитическое агентство "Автостат" прогнозирует значительный спад продаж новых легковых автомобилей в России в 2025 году. Ожидается, что продажи могут снизиться на 10% по сравнению с 2024 годом, составив 1,43 миллиона единиц. В то же время, в рамках оптимистичного сценария, продажи могут остаться на уровне 2024 года, в то время как пессимистичный прогноз предполагает падение до 1,27 миллиона автомобилей, что означает снижение на 20%.

В 2025 году российский автомобильный рынок столкнется с несколькими вызовами. С одной стороны, факторы, поддерживающие рынок, включают рост доходов некоторых категорий населения и необходимость обновления автопарка. Однако негативные последствия могут возникнуть из-за повышения цен на автомобили, вызванного увеличением утилизационного сбора, колебаниями валютных курсов, снижением доступности автокредитования и инфляцией.

Эксперты также прогнозируют повышение цен на новые автомобили в 2025 году. Однако точные масштабы подорожания будут зависеть от ценового сегмента, общей социально-экономической ситуации в стране и стратегий автопроизводителей, особенно китайских брендов, которые стремятся укрепить свои позиции на российском рынке.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Новости спорта
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься Аудио 
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Популярное
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной

Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.

Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Сколько спутников Запада использует Киев. Какие возможности у орбитальной группировки Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Какой привод лучше для зимней дороги
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Последние материалы
Тренды зимы 2025: колготки, которые сделают ваш образ ярким
Зимняя одежда для питомцев: кому она действительно нужна?
Актриса Ирина Темичева впервые призналась, что два года назад стала матерью
Джим Керри признался, что прервал отдых на пенсии из-за нехватки денег
Долгое движение задним ходом влияет на ваш автомобиль
Русская возлюбленная Джонни Деппа ответила на вопрос о планах актёра открыть ювелирный бутик в России
Как выбрать жилье: панельный, кирпичный или монолитный дом
Безопасность и качество — в России придумали, как улучшить условия добычи нефти
Анна Заворотнюк объяснила, почему не хотела публично говорить о своей беременности
Как кошки общаются с людьми: звуки и язык тела
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.