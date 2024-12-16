Зачем автомобилисты перестают хранить документы в бардачке

Почему не стоит хранить документы в бардачке автомобиля

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Бардачок — одно из самых популярных мест для хранения документов в автомобиле. Водительское удостоверение, полис страхования и паспорт транспортного средства часто оказываются именно там, так как это удобное место, расположенное рядом с водителем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Преступник вскрывает машину

Однако опытные автомобилисты настоятельно не советуют хранить важные документы в бардачке. Рекомендуется держать их в сумке и забрать с собой, как только покидаете транспортное средство.

Причина заключается в следующем: если автомобиль будет припаркован с нарушением правил дорожного движения и забран эвакуатором, документы, оставленные в бардачке, станут недоступны водителю. В такой ситуации доказать, что транспортное средство принадлежит ему, может быть сложнее.

Ситуация усугубляется в случае угона автомобиля. Если документы пропадут вместе с машиной, владельцу предстоит столкнуться с гораздо большими трудностями, чем просто потеря имущества.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

