Как разморозить лобовое стекло с помощью дворников и незамерзающей жидкости

Как правильно разморозить лобовое стекло без риска для автомобиля

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Зимой владельцам автомобилей приходится сталкиваться с рядом проблем, особенно когда температура опускается ниже нуля. Этот сложный период приближается, и каждому водителю стоит подготовиться заранее. Одной из самых распространённых проблем в холодное время года является обледеневшее лобовое стекло. Чтобы справиться с этой трудностью, существует несколько проверенных способов.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засыпанный снегом автомобиль

Включить "дворники"

Иногда достаточно просто включить стеклоочистители, если слой льда на стекле не слишком толстый. Важно помнить, что не стоит пытаться вручную освободить стеклоочистители — это может повредить устройство, особенно если оно застряло.

Использовать "незамерзайку"

Если стекло обледенело, поможет незамерзающая жидкость. Она растает под её воздействием. Однако не включайте омыватель сразу — это может привести к тому, что стеклоочистители начнут двигаться, что недопустимо до того, как лёд полностью сойдёт.

Применить грелку

Для размораживания лобового стекла можно использовать обычную грелку. Однако не стоит наполнять её слишком горячей водой — лучше, если жидкость будет тёплой. В противном случае резкий перепад температуры может повредить стекло.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

