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Электрокары M-серии BMW получат четыре мотора

В BMW раскрыли детали будущих электрокаров M-серии с четырьмя моторами
1:07
Авто

BMW продолжает развивать свою M-серию электромобилей, и недавно Карстен Вульф, руководитель отдела разработки BMW M, поделился интересной новостью: все будущие электрокары M-серии будут оснащены четырьмя моторами. Это новшество позволит достичь беспрецедентной производительности, улучшить управляемость и внедрить функции, которые ещё не встречаются в серийных автомобилях.

BMW M4
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW M4

Прототип, который недавно продемонстрировала компания, оснащён не только четырьмя моторами, но и углерод-керамическими тормозами, усиленным корпусом и новыми подрамниками на обеих осях. Несмотря на то, что внешне он похож на i4 M50, на котором основан прототип, внутри машины, вероятно, скрываются значительные изменения, которые BMW пока не раскрывает, упомянув только наиболее очевидные улучшения.

Эти новшества подчёркивают стремление BMW выйти на новый уровень в производительности электромобилей и предложить спортивные автомобили, которые будут превосходить все современные аналоги.

Уточнения

BMW — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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