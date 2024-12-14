Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Wildberries убирает аромасредства с полок: что не так с этими товарами
Мультиварка вне кухни: 4 нестандартных способа использования
Турецкие и азербайджанские яйца: чего ожидать от нового продукта
Педикюр зимой: полезные советы, как избежать проблем с ногтями
Почему эти сорта томатов любят огородники по всему миру
Основные правила украшения елки, о которых вы не знали
Лакомства, забирающие годы жизни вашего питомца
Как сохранить деревья под ледяным дождем: простые и эффективные меры
Брюссель требует от Лондона нового соглашения по рыболовству

Чем вредны частые короткие поездки для двигателя

Как избежать нагара в двигателе и увеличить срок службы машины
1:27
Авто

Одной из самых частых проблем, связанных с мотором, является образование нагара в камере сгорания. Наличие несгоревших частиц в этом пространстве приводит к снижению мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Опытные водители знают, как предотвратить такие проблемы и избежать дорогостоящего ремонта. Для этого достаточно соблюдать несколько простых правил и помнить о важных нюансах.

D-4S Boxer Engine of Toyota 86
Фото: Own work by Cllackr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
D-4S Boxer Engine of Toyota 86

Пользуйтесь услугами проверенных АЗС

Заправлять машину следует только на проверенных заправочных станциях. В этом случае водитель может быть уверен в высоком качестве топлива. Использование непроверенного или старого горючего, хранящегося в ёмкостях, может привести к образованию нагара в двигателе.

Разгоняйте мотор до высоких оборотов

Чтобы топливо сгорало полностью и не оставалось лишних частиц на стенках камеры сгорания, двигатель должен периодически работать на высоких оборотах. Это поможет избежать накопления нагара.

Избегайте частых коротких поездок

Если вы слишком часто используете автомобиль для коротких поездок, это может стать причиной проблем с двигателем. Лучше пройти короткое расстояние пешком или воспользоваться общественным транспортом. Машина должна эксплуатироваться хотя бы два часа в день, а в дни, когда дальняя поездка не планируется, лучше отказаться от её использования.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Наука и техника
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб Аудио 
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета
Красота и стиль
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета Аудио 
Популярное
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Последние материалы
Турецкие и азербайджанские яйца: чего ожидать от нового продукта
Педикюр зимой: полезные советы, как избежать проблем с ногтями
Почему эти сорта томатов любят огородники по всему миру
Основные правила украшения елки, о которых вы не знали
Лакомства, забирающие годы жизни вашего питомца
Как сохранить деревья под ледяным дождем: простые и эффективные меры
Как избежать нагара в двигателе и увеличить срок службы машины
Брюссель требует от Лондона нового соглашения по рыболовству
Новый климатический прогноз: что ждёт планету в 2060 году
Стало известно, почему на самом деле принц Гарри поспешно женился на Меган Маркл
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.