Чем вредны частые короткие поездки для двигателя

Одной из самых частых проблем, связанных с мотором, является образование нагара в камере сгорания. Наличие несгоревших частиц в этом пространстве приводит к снижению мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Опытные водители знают, как предотвратить такие проблемы и избежать дорогостоящего ремонта. Для этого достаточно соблюдать несколько простых правил и помнить о важных нюансах.
Заправлять машину следует только на проверенных заправочных станциях. В этом случае водитель может быть уверен в высоком качестве топлива. Использование непроверенного или старого горючего, хранящегося в ёмкостях, может привести к образованию нагара в двигателе.
Чтобы топливо сгорало полностью и не оставалось лишних частиц на стенках камеры сгорания, двигатель должен периодически работать на высоких оборотах. Это поможет избежать накопления нагара.
Если вы слишком часто используете автомобиль для коротких поездок, это может стать причиной проблем с двигателем. Лучше пройти короткое расстояние пешком или воспользоваться общественным транспортом. Машина должна эксплуатироваться хотя бы два часа в день, а в дни, когда дальняя поездка не планируется, лучше отказаться от её использования.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.