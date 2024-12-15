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Как защитить колёса от кражи

Методы защиты от кражи колёс автомобиля
1:45
Авто


Защита колёс автомобиля от кражи — важный аспект, особенно если у вас установлены дорогие литые диски и новые покрышки. Вор может снять колеса с машины всего за несколько минут, но существуют методы, которые значительно снижают риск кражи.

Замена шин
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Замена шин
  1. Использование "секреток"
    Самым популярным способом защиты являются специальные болты — "секретки". Эти болты можно открутить только с помощью индивидуального инструмента, что делает кражу гораздо более сложной и времязатратной для злоумышленников. Если головка болта выступает из диска, то снять "секретку" можно с помощью газового ключа, но если болт утоплен в диск, это потребует специальных инструментов, и процесс усложняется.

  2. Парковка в охраняемых местах
    Самым эффективным способом защиты от кражи является парковка автомобиля на охраняемой территории или в местах с камерами видеонаблюдения. Это значительно снижает риск того, что злоумышленники захотят украсть колёса, так как они рискуют быть пойманными на камерах.

  3. Парковка впритык к бордюру
    Парковка машины впритык к бордюру ограничивает возможность установки домкрата, что делает процесс кражи более трудоёмким и заметным для окружающих. Это также снижает вероятность того, что вор быстро приступит к краже.

  4. Парковка на уклоне
    Если возможно, ставьте автомобиль на уклон. Воры не будут выбирать машину, которая находится под углом, так как это усложняет установку домкрата и делает процесс кражи более заметным.

Эти меры помогут вам значительно снизить риск кражи колёс вашего автомобиля и защитить его от потенциальных злоумышленников.

Уточнения

Колесо́ - движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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