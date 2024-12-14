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3 автомобиля с самым высоким расходом топлива

В каких автомобилях расход топлива достигает рекордов
1:11
Авто

Расход топлива — это важная характеристика любого автомобиля. Конечно, у машин, которые потребляют много топлива, могут быть значительные преимущества перед более экономичными транспортными средствами. Тем не менее, большинство автолюбителей всё же предпочитают автомобили с меньшим расходом бензина или дизеля.

Bugatti Veyron
Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Bugatti Veyron

Зарубежные источники выделили три автомобиля, владельцы которых тратят немалые суммы на топливо. Лидером антирейтинга стал гиперкар Bugatti Chiron Pur Sport. Этот автомобиль расходует более 18 литров топлива на 100 километров в смешанном цикле, а в городских условиях показатель может достигать 30 литров на 100 км.

Второе место занял легендарный внедорожник Mercedes-Benz G-Wagen, который в среднем расходует 17,8 литра на 100 километров.

Замкнул тройку пикап Ram 1500 TRX, показывающий расход 16,8 литра на 100 километров за городом и 23,5 литра в пределах города.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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