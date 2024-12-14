Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору

Многие водители совершают ошибку, прогревая двигатель в зимний период перед началом движения. Известно, что при холодной погоде двигатель, находящийся в покое, остывает. Это ограничивает его работу, однако влияние низких температур на мотор не такое уж и серьёзное, как принято считать. Прогрев автомобиля перед поездкой — на самом деле лишняя трата времени.
Длительный холостой ход не приводит к значительным последствиям. Полноценный прогрев двигателя происходит только в тот момент, когда машина начинает движение. Также стоит отметить, что холодное моторное масло остаётся полностью рабочим, как и в тёплое время года.
Однако в условиях морозов есть один важный нюанс: в первые минуты поездки нужно проявить осторожность. Не стоит резко разгонять мотор до высоких оборотов. Лучше дать двигателю поработать в более спокойном режиме. Это поможет быстрее достичь нужной температуры, снизит уровень выбросов и позволит экономить топливо.
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