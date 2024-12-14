Как расшифровать буквы в названии двигателя автомобиля

Зачем автопроизводители используют аббревиатуры в названиях своих двигателей

2:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные двигатели часто имеют в своих названиях буквы и цифры, которые дают представление о технологии и характеристиках двигателя. Эти обозначения начали активно использовать японские автопроизводители, чтобы выделить особенности своих двигателей, такие как система впрыска топлива и тип используемого топлива. Рассмотрим, что означают буквы и цифры в названиях двигателей.

Прямой впрыск топлива

Автомобили с прямым впрыском топлива в двигатель часто имеют аббревиатуру GDI, что расшифровывается как Gasoline Direct Injection (бензиновый прямой впрыск). Такую аббревиатуру использует, например, Mitsubishi. Со временем это обозначение было сокращено до «D4» или «D4-D», где «D» указывает на систему впрыска. Дизельные двигатели

Для дизельных двигателей также существует специальное обозначение. Модели с дизельными моторами, использующие прямой впрыск топлива, могут быть обозначены как «D4-D», где «D» — это символ дизельного двигателя. Индивидуальные обозначения производителей

Каждый производитель использует собственные аббревиатуры для своих технологий. Например, французский бренд Renault использует обозначение IDE для системы Injection Direct Essence (непосредственный впрыск бензина). У бренда Fiat система впрыска называется Jet Thrust Stoichiometric, а у Audi — TFSI. У Volkswagen система прямого впрыска называется FSI (Fuel Stratified Injection), а у Alfa Romeo — JTS. Технологии и типы топлива

Немецкие производители, такие как Volkswagen, используют FSI для обозначения своих двигателей с прямым впрыском, а многие компании, включая Audi, используют символ TSI для бензиновых двигателей с турбонаддувом и прямым впрыском. Дизельные двигатели часто обозначаются буквой d в названии. Цифры в названии

Цифры, которые часто встречаются в названиях двигателей, обычно обозначают объём мотора. Например, цифра 1.8 или 2.0 указывает на объём двигателя в литрах. Цифры могут также быть использованы для указания на мощность или другие технические характеристики двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

