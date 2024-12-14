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Как расшифровать буквы в названии двигателя автомобиля

Зачем автопроизводители используют аббревиатуры в названиях своих двигателей
2:30
Авто

Современные двигатели часто имеют в своих названиях буквы и цифры, которые дают представление о технологии и характеристиках двигателя. Эти обозначения начали активно использовать японские автопроизводители, чтобы выделить особенности своих двигателей, такие как система впрыска топлива и тип используемого топлива. Рассмотрим, что означают буквы и цифры в названиях двигателей.

  1. Прямой впрыск топлива
    Автомобили с прямым впрыском топлива в двигатель часто имеют аббревиатуру GDI, что расшифровывается как Gasoline Direct Injection (бензиновый прямой впрыск). Такую аббревиатуру использует, например, Mitsubishi. Со временем это обозначение было сокращено до «D4» или «D4-D», где «D» указывает на систему впрыска.

  2. Дизельные двигатели
    Для дизельных двигателей также существует специальное обозначение. Модели с дизельными моторами, использующие прямой впрыск топлива, могут быть обозначены как «D4-D», где «D» — это символ дизельного двигателя.

  3. Индивидуальные обозначения производителей
    Каждый производитель использует собственные аббревиатуры для своих технологий. Например, французский бренд Renault использует обозначение IDE для системы Injection Direct Essence (непосредственный впрыск бензина). У бренда Fiat система впрыска называется Jet Thrust Stoichiometric, а у Audi — TFSI. У Volkswagen система прямого впрыска называется FSI (Fuel Stratified Injection), а у Alfa Romeo — JTS.

  4. Технологии и типы топлива
    Немецкие производители, такие как Volkswagen, используют FSI для обозначения своих двигателей с прямым впрыском, а многие компании, включая Audi, используют символ TSI для бензиновых двигателей с турбонаддувом и прямым впрыском. Дизельные двигатели часто обозначаются буквой d в названии.

  5. Цифры в названии
    Цифры, которые часто встречаются в названиях двигателей, обычно обозначают объём мотора. Например, цифра 1.8 или 2.0 указывает на объём двигателя в литрах. Цифры могут также быть использованы для указания на мощность или другие технические характеристики двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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