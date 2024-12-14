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Лучшие советы для автолюбителей, которые нужно знать

Автохитрости, которые помогут в любой ситуации
2:22
Авто

Этот список автомобильных лайфхаков — отличный способ помочь себе в самых неожиданных ситуациях. Подобные советы всегда будут полезными и ни разу не помешают.

Магазин Christian Dior
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas van de Weerd, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Магазин Christian Dior
  1. Зачем на глушителе дырки? Всё просто: они предотвращают накопление конденсата, который часто становится причиной преждевременного выхода устройства из строя, а также помогают предотвратить коррозию металла.
  2. Как покрасить старые диски, не снимая их, и не испачкать резину? Легко! Сначала смажьте поверхность шин моющим средством, закройте ниппель, а потом приступайте к покраске. Когда процесс завершён, просто смойте краску с покрышки.
  3. Стеклоочистители скрипят? Это легко исправить, просто повернув щётку или поджав поводок. Также убедитесь, что резинка лежит под прямым углом к стеклу.
  4. Старые свечи зажигания можно вернуть в рабочее состояние. Проверьте мотор и качество топлива, а затем замочите свечи в "Димексиде" на 30 минут — и они снова как новые.
  5. Для удобства ремонта держите под рукой контейнер для мелких деталей. Обычная консервная банка с приклеенным магнитом и войлоком — идеальный способ решить проблему.
  6. Когда нужно срочно склеить пластик или металл, но ничего подходящего под рукой нет, можно сделать супер-клей. Для этого расплавьте кусок пенопласта в ацетоне или бензине, тщательно перемешайте — и клей готов!
  7. Если в салоне машины появилась царапина на пластиковых элементах, её можно устранить с помощью зажигалки. Просто аккуратно нагрейте повреждённый участок, и дефект исчезнет. Для лучшего результата можно использовать строительный фен, но зажигалка всегда под рукой.
  8. Если вам нужно заменить пробитое колесо, а домкрат не справляется быстро, используйте шуруповёрт или дрель. Закрепите ручку домкрата в зажимном патроне и нажмите на курок — процесс пойдёт быстрее.
  9. Для очистки салона от пыли и грязи можно обойтись без дорогих автохимикатов. Просто возьмите хозяйственное мыло, которое прекрасно справляется с жирными пятнами и разводами.
  10. Чтобы запотевания стёкол, протрите их сначала хозяйственным мылом, а затем чистой сухой салфеткой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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