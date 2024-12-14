Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мухи не смогут победить, если вы примените эти семь хитростей
Семь причин потери упругости кожи и как это можно исправить
Алсу показала фигуру в облегающем платье и ответила на слухи о беременности
Праздничный алкоголь: как избежать вреда для организма
Используем чайную заварку и кофе как удобрение
Роза Сябитова пожалела Анастасию Ивлееву после второго замужества
Агония в Донбассе. Контратака ВСУ под Покровском провалилась
Откройте для себя лучшие упражнения для грудных мышц
Хот-дог отнимает 36 минут жизни! Какие ещё продукты нас убивают, выяснили учёные

Какой привод лучше для зимней дороги

Какой тип привода лучше на зимних дорогах
1:51
Авто

Зимние трудности для автомобилистов. Зимой водителям приходится сталкиваться с рядом сложных ситуаций на дорогах. Непогода, снег и гололёд значительно усложняют управление автомобилем.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

Застревание в снегу и скользкие дороги

Особенно часто зимой автомобили застревают в снегу или скользят по льду, что делает движение опасным. В таких условиях особенно важно, какой тип привода у автомобиля.

Полный привод — наибольшая опасность зимой

Самым опасным типом привода зимой является полный привод. Хотя он обеспечивает хорошую тягу и позволяет быстро разогнаться, именно на скользкой дороге можно столкнуться с проблемами при маневрировании и торможении. Когда другие типы привода не позволяют развить высокую скорость, полный привод может привести к нежелательным последствиям, особенно если скорость нарастает слишком быстро.

Преимущества и недостатки переднего и заднего привода

Передний привод — один из самых безопасных вариантов на зимней дороге. Он помогает лучше управлять машиной на скользком покрытии и снижает риск потери контроля. Водители автомобилей с передним приводом чувствуют себя уверенно при поездках по заснеженным дорогам. Но есть и минус: в сложных манёврах передние колёса могут начать скользить, что усложняет управление.

Задний привод, с другой стороны, не даёт разогнаться так быстро, что может стать преимуществом в условиях снега и льда. Это снижает вероятность попадания в опасную ситуацию, но при этом управлять автомобилем с задним приводом зимой сложнее. Заносы при попытке ускориться — это распространённая проблема, но на низкой скорости риск аварийных ситуаций минимален.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Недвижимость
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз Аудио 
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий
Недвижимость
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий Аудио 
Популярное
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.

Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Сводка с фронта: ВСУ из Курахово бегут, обгоняя друга друга, Зеленский не отказался от идеи наступления Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Последние материалы
Роза Сябитова пожалела Анастасию Ивлееву после второго замужества
Агония в Донбассе. Контратака ВСУ под Покровском провалилась
Откройте для себя лучшие упражнения для грудных мышц
Хот-дог отнимает 36 минут жизни! Какие ещё продукты нас убивают, выяснили учёные
Странные лайфхаки для водителей, которые не работают
Правила ухода за волосами после окрашивания
Как древние скрещивания повлияли на человеческую эволюцию
Заставьте микроволновку блестеть: три проверенных способа
Три супа, которые могут навредить вашему здоровью
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.