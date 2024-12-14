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Как современные камеры делают бесполезными хитрые уловки

Странные лайфхаки для водителей, которые не работают
1:38
Авто

Креативные решения отечественных водителей — порой удивляют. Многие автолюбители изобретают нестандартные способы защиты от камер на дорогах. То компакт-диски на ветровом стекле вешают, то лак для волос на госномер наносят. О чём идёт речь и стоит ли повторять эти методы другим водителям?

Откуда взялась традиция наносить лак на номер

Как ни странно, эта идея пришла к нам не совсем с нуля. В Европе такие "мудрёные" способы появились ещё раньше, когда системы видеонаблюдения начали устанавливаться на дорогах.

Сторонники этого метода утверждают, что лак для волос мешает камерам считывать номера. Суть в том, что они верят, что после нанесения лака, номер становится едва различимым для камеры, хотя на самом деле это обычный номер, только слегка отражающий свет.

Проблема таких уловок

На деле, это не более чем миф. Современные системы видеоконтроля способны распознавать номера даже при наличии тонкого слоя лака. К тому же, популярные методы, такие как компакт-диски на стекле, не оказывают реального воздействия на работу радаров.

Более того, все подобные средства защиты от штрафов — это просто очередные обманы и уловки. Применение этих хитростей — не более чем пустая трата времени и денег.

Как избежать штрафов по-настоящему

Единственный действительно эффективный способ избежать наказаний за нарушение ПДД — это следовать правилам. Всё остальное — это просто иллюзия безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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