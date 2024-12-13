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Ошибки, которые сокращают срок службы автомобиля

Ошибки водителей, которые могут привести к поломке машины
1:28
Авто

Даже опытные водители могут допускать опасные ошибки за рулём. Иногда неверные действия становятся причиной повреждения важных деталей автомобиля и даже могут привести к поломке машины. Особенно часто ошибки случаются зимой или при нахождении на светофоре. Что же водителям ни в коем случае нельзя делать?

светофор
Фото: Wikipedia by Богдан Митронов-Слободской, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
светофор

Спешка на светофоре

Некоторые водители сразу после включения зелёного сигнала стараются ускориться и обогнать всех на светофоре. Это может казаться нормальным, но на самом деле такой спешке лучше избежать. Резкое ускорение приводит к сильной нагрузке на сцепление и может вызвать его преждевременный износ.

Начало движения с непрогретым двигателем

Эта ошибка характерна для зимнего времени. Современные автомобили действительно не требуют долгого прогрева, но это не значит, что можно сразу ускоряться. Когда двигатель холодный, его нагрузка увеличивается, что может привести к "масляному голоданию" и быстрому выходу из строя мотора.

Пустой бак

Многие водители игнорируют необходимость поддерживать достаточный уровень топлива в баке и заправляют автомобиль только тогда, когда загорается контрольная лампочка. Это может показаться экономией, но на самом деле такой подход серьёзно снижает срок службы бензонасоса и может вызвать его поломку. Лучше заправляться заранее и избегать этого риска.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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