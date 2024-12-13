Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькие хитрости для создания идеального пространства
Венгрия и Болгария согласовали транзит российского газа
Сохнут листья у рассады томатов? Решение проблемы
Как остановить трещину на лобовом стекле за несколько минут
Как тёмные кометы могут рассказать нам о происхождении жизни на Земле
Дженнифер Лопес показала свою красивую нестареющую маму
Рельефная и упругая грудь вам гарантирована! Учимся делать жим Свенда
Учёные разработали первый органоид сердца, способный генерировать кровь
На каком расстоянии нужно сажать баклажаны, чтобы получить хороший урожай

Как избежать проблем с видимостью в зимнюю погоду

Как правильно очистить автомобиль в снегопад для безопасности
1:12
Авто

Снегопады создают множество проблем для водителей. Когда на улице метель, управление автомобилем становится значительно сложнее, а риск застревания в снегу возрастает. Кроме того, автомобиль нужно регулярно очищать от снега.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя дорога

Однако многие водители допускают серьёзную ошибку, убирая не все снежные осадки. Часто ограничиваются очисткой только стёкол, чтобы улучшить видимость. Но этого явно недостаточно.

Что нужно делать в снегопад для безопасности?

Важно не только очистить стёкла, но и удалить снег с крыши и фар автомобиля. Если оставить снег на крыше, он будет падать на дорогу и создавать помехи водителям, двигающимся позади. Кроме того, если не очистить фары и указатели поворота, их свет будет ослаблен, и машину будет сложнее заметить в тёмное время суток. Днём снежный налёт на фарах может затруднить понимание манёвров водителя, таких как торможение или поворот.

Обеспечьте чистоту вашего автомобиля в зимнюю погоду, чтобы не только повысить безопасность на дороге, но и помочь другим водителям вовремя заметить вас.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Авто
Почему увеличивается расход масла в двигателе Аудио 
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Наука и техника
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб Аудио 
Эти растения уничтожат ваш сад: культуры, от которых потом невозможно избавиться
Садоводство, цветоводство
Эти растения уничтожат ваш сад: культуры, от которых потом невозможно избавиться Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
Последние материалы
Германия находится под огнём критики из-за энергетического кризиса
Как правильно очистить автомобиль в снегопад для безопасности
Как разместить ёлку, чтобы защитить её от детей и котов: 7 простых идей
От фарша до тарелки: секреты правильной готовки котлет
Гладкая кожа против чешуйчатой: кто есть кто в мире животных
19-летнюю дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захару заподозрили в алкоголизме
Вред лапши быстрого приготовления: скрытая угроза
Удобрение, которое спасёт урожай жимолости
Курганский губернатор объяснил снижение рождаемости в РФ: обществу потребления дети не нужны
Как оформить прописку и не платить за это
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.