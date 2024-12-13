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Почему чистота фар важна для безопасности

Как сделать фары чистыми и блестящими за пару минут
1:09
Авто

Чистота автомобильных фар и сигналов поворота — залог безопасности на дороге.
Грязный налёт на светотехнике не только ухудшает видимость дороги в тёмное время суток, но и мешает другим водителям вовремя понять ваши манёвры. Это повышает вероятность аварийных ситуаций.

ксеноновые фары автомобиля
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ксеноновые фары автомобиля

Большинство водителей для очистки фар используют воду и автошампунь. Но существует ещё более простой способ, который не только удаляет грязь, но и делает поверхность блестящей.

Как сделать фары сияющими


Вам пригодится предмет личной гигиены, который есть практически в каждом доме, — зубная паста. Чтобы добиться результата, достаточно нанести небольшое количество пасты на мягкую ткань с ворсом и тщательно протереть фары. Грязь исчезнет, а поверхность засияет.

Зубная паста имеет несколько преимуществ:

  • Не оставляет разводов.
  • Не требует значительных усилий для очистки.
  • Быстро и эффективно справляется с загрязнениями.

Попробуйте этот простой способ, чтобы вернуть блеск вашей автомобильной светотехнике!

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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