Почему чистота фар важна для безопасности

Чистота автомобильных фар и сигналов поворота — залог безопасности на дороге.
Грязный налёт на светотехнике не только ухудшает видимость дороги в тёмное время суток, но и мешает другим водителям вовремя понять ваши манёвры. Это повышает вероятность аварийных ситуаций.
Большинство водителей для очистки фар используют воду и автошампунь. Но существует ещё более простой способ, который не только удаляет грязь, но и делает поверхность блестящей.
Вам пригодится предмет личной гигиены, который есть практически в каждом доме, — зубная паста. Чтобы добиться результата, достаточно нанести небольшое количество пасты на мягкую ткань с ворсом и тщательно протереть фары. Грязь исчезнет, а поверхность засияет.
Зубная паста имеет несколько преимуществ:
Попробуйте этот простой способ, чтобы вернуть блеск вашей автомобильной светотехнике!
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.