Почему водители отказываются от автосервисов

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29% автовладельцев России меняют масло сами
4:09
Авто

Согласно опросу 29% российских автовладельцев меняют моторное масло самостоятельно. Недавний опрос, показал, что значительная часть российских автовладельцев предпочитает выполнять замену моторного масла самостоятельно, без обращения в специализированные сервисные центры. В частности, 29% опрошенных заявили, что меняют масло в своём автомобиле без помощи профессионалов, что свидетельствует о высоком уровне автотехнической грамотности и стремлении к экономии среди владельцев машин.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Почему автовладельцы меняют масло самостоятельно

Для многих автолюбителей самостоятельная замена моторного масла становится нормой, особенно среди тех, кто увлекается автомобилями и имеет достаточные навыки для выполнения простых технических работ. Процесс замены масла не требует сложного оборудования, и с помощью базовых инструментов, таких как ключи, ёмкость для слива масла и домкрат, владельцы могут выполнить эту задачу в домашних условиях.

Кроме того, самостоятельная замена масла позволяет существенно сэкономить деньги, так как стоимость услуг на СТО или у официальных дилеров зачастую значительно выше, чем покупка масла и фильтров. Многие автовладельцы уверены, что знают, какие марки масла подходят для их автомобилей, что также способствует росту популярности самостоятельного обслуживания.

Другие способы замены масла

Однако большинство владельцев всё же предпочитают использовать профессиональные услуги. 28% опрошенных обращаются в независимые СТО, которые предоставляют услуги по замене масла на довольно доступных условиях. Эти сервисы предлагают более низкие цены, чем официальные дилеры, но при этом обеспечивают качество работы и удобство.

17% автовладельцев доверяют замену масла официальным дилерам, что объясняется гарантией качества, возможностью использования оригинальных запчастей и масла, а также профессиональным обслуживанием. Официальные СТО часто привлекают клиентов предложением дополнительных услуг, таких как проверка состояния других систем автомобиля, что делает их более привлекательными для тех, кто не хочет заниматься техническим обслуживанием автомобиля самостоятельно.

Примерно 15% автовладельцев обращаются к знакомым механикам, что также является популярным вариантом, особенно в небольших населённых пунктах, где доступ к сервисным центрам может быть ограничен. Знакомые механики часто предлагают хорошие цены и быструю замену масла, что делает этот вариант удобным для владельцев автомобилей.

12% выбирают сервисы экспресс-замены масла, которые характеризуются быстрой работой и достаточно низкой стоимостью услуг. Эти сервисы стали популярны среди тех, кто ценит время и хочет получить качественное обслуживание за короткий промежуток времени.

Тренды и выводы

Как видно из опроса, в России существует разнообразие подходов к замене моторного масла, и каждый автовладелец выбирает тот способ, который соответствует его потребностям, бюджету и времени. Самостоятельная замена масла является хорошим вариантом для опытных автовладельцев, однако сервисы и СТО продолжают оставаться популярными среди тех, кто предпочитает удобство и гарантии качества.

Рост числа владельцев автомобилей, которые предпочитают выполнять простые технические работы самостоятельно, может свидетельствовать о повышении уровня автомобильной грамотности в стране. В то же время, сервисы экспресс-замены и независимые СТО продолжают поддерживать конкуренцию с официальными дилерами, предоставляя доступные и качественные услуги.

Таким образом, российский рынок автосервиса продолжает развиваться, предлагая владельцам автомобилей различные варианты обслуживания в зависимости от их предпочтений и бюджета.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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