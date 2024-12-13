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АвтоВАЗ вернулся к выпуску карбюраторных двигателей для старых моделей

Почему АвтоВАЗ решил вернуть карбюраторные двигатели
2:59
Авто

АвтоВАЗ снова стал выпускать карбюраторные двигатели для своих классических моделей, таких как ВАЗ-2103 и "Ока". Это решение было принято с учётом растущего интереса к старинным автомобилям и потребности владельцев в оригинальных запчастях для поддержания своих машин в рабочем состоянии.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Причины возвращения карбюраторов

Возвращение к производству карбюраторных моторов стало ответом на запрос вторичного рынка. Владельцы старых "Жигулей" и других популярных моделей сталкиваются с дефицитом запчастей. Несмотря на то, что современные автомобили оснащены инжекторами и более сложными системами, старые автомобили по-прежнему остаются любимыми у многих автолюбителей. Это особенно касается тех, кто предпочитает ремонтировать свои машины, а не иметь дело с современной электроникой.

Карбюраторные двигатели отличаются простотой в обслуживании и ремонте, что особенно важно для жителей удалённых регионов, где доступ к современным сервисам ограничен.

Особенности производства

Производство карбюраторных моторов для ВАЗ-2103 и "Оки" осуществляется ограниченными сериями, что позволяет АвтоВАЗу поддерживать интерес к классическим моделям, не отказываясь от разработки более современных автомобилей. Эти двигатели, по обещаниям компании, будут отличаться долгим сроком службы и высоким качеством.

Вся продукция проходит строгие проверки, что подтверждает надёжность и долговечность моторов. Такой шаг помогает поддерживать репутацию АвтоВАЗа, а также продолжает популяризировать старые автомобили в России.

Стоимость и доступность

Стоимость карбюраторных двигателей для ВАЗ-2103 составляет от 110 тысяч рублей. Несмотря на цену, для многих автовладельцев, желающих сохранить оригинальность своих автомобилей, эта сумма вполне оправдана.

Для более доступных моделей, таких как "Ока", цены стартуют с 90 тысяч рублей, что делает эти автомобили привлекательными для широкого круга владельцев. Это решение поддерживает интерес к старым машинам, которые, несмотря на свой возраст, остаются востребованными в российских регионах, где люди ценят простоту и экономичность.

Перспективы

АвтоВАЗ планирует выпускать карбюраторные двигатели ещё несколько лет, а также может расширить линейку двигателей для других моделей. Компания рассматривает запуск дополнительных серий двигателей для запчастей, чтобы удовлетворить потребности владельцев классических автомобилей.

Возвращение к производству карбюраторов — это также шаг, который позволяет автовладельцам продолжать эксплуатацию старых машин до появления новых технологий для реставрации автомобилей, которые будут более доступными и экологически чистыми.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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