Как убрать запах табака в машине натуральными средствами

Как избавиться от запаха табака в машине

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители курят, и иногда они делают это прямо в своём автомобиле. Это приводит к тому, что салон наполняется стойким запахом табака.

Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ салон авто

Однако даже некурящие автовладельцы сталкиваются с этой проблемой, если часто подвозят пассажиров с вредной привычкой. Неприятный аромат вызывает дискомфорт, и водители стремятся как можно быстрее от него избавиться.

Причём устранение запаха важно не только для комфорта: если машина планируется к продаже, запах табака может отпугнуть потенциальных покупателей.

Освежители воздуха в такой ситуации не всегда эффективны, зато на помощь могут прийти натуральные средства, которые найдутся на каждой кухне.

Как кофе помогает избавиться от табачного запаха

Отличным помощником в борьбе с неприятным ароматом станут кофейные зёрна. Их нужно перемолоть и поместить в небольшой тканевый мешочек. Такой простой метод не только устраняет запахи, но и наполняет салон лёгким кофейным ароматом.

Кофе не маскирует неприятные запахи, а впитывает их, что делает этот способ особенно эффективным. Важно использовать только натуральные зёрна: растворимый кофе не справится с задачей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

