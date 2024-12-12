Как бороться с обочечниками без нарушения закона

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Движение по обочине — распространённое нарушение, вызывающее раздражение у других водителей.

Фото: sdelanounas.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Автодорога Курск - Воронеж

Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar.ru рассказал, как правильно реагировать на такие ситуации, кто должен уступать дорогу, и что делать, если из-за этого возникла авария.

Можно ли препятствовать движению транспорта по обочине

Запрещено. Несмотря на недовольство многих водителей, препятствовать движению автомобилей, возвращающихся с обочины на основную полосу, опасно и может привести к аварии.

Вместо этого ГИБДД рекомендует фиксировать нарушения с помощью видеорегистратора и сообщать об этом в ближайший полицейский участок.

Кто обязан уступать дорогу

Водители, возвращающиеся с обочины на основную полосу:

ПДД чётко указывают, что при выезде с обочины водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по основной полосе.

Другие водители:

Уступать дорогу "обочечникам" не требуется, так как они изначально нарушают правила.

Что говорит ПДД

Пункт 9.9 : движение по обочине запрещено, за исключением дорожно-эксплуатационной и коммунальной техники, а также отдельных случаев доставки грузов.

: движение по обочине запрещено, за исключением дорожно-эксплуатационной и коммунальной техники, а также отдельных случаев доставки грузов. Пункт 8.8: обочина может использоваться для разворота вне перекрестка, если ширина дороги не позволяет совершить манёвр иначе.

Кто виноват в случае аварии

Если авария произошла из-за "обочечника", виновником будет признан водитель, двигавшийся по обочине, так как он нарушил правила.

Однако важно учитывать, что преднамеренные действия, направленные на препятствование въезду в поток, могут также повлечь ответственность для второго участника ДТП.

Что делать, если вы столкнулись с "обочечниками"

Не создавайте опасных ситуаций, пытаясь не пропустить нарушителя.

Зафиксируйте нарушение с помощью видеорегистратора.

Передайте запись в полицию для разбирательства.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

