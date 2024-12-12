Как бороться с обочечниками без нарушения закона

Движение по обочине — распространённое нарушение, вызывающее раздражение у других водителей.
Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar.ru рассказал, как правильно реагировать на такие ситуации, кто должен уступать дорогу, и что делать, если из-за этого возникла авария.
Запрещено. Несмотря на недовольство многих водителей, препятствовать движению автомобилей, возвращающихся с обочины на основную полосу, опасно и может привести к аварии.
Вместо этого ГИБДД рекомендует фиксировать нарушения с помощью видеорегистратора и сообщать об этом в ближайший полицейский участок.
Водители, возвращающиеся с обочины на основную полосу:
Другие водители:
Если авария произошла из-за "обочечника", виновником будет признан водитель, двигавшийся по обочине, так как он нарушил правила.
Однако важно учитывать, что преднамеренные действия, направленные на препятствование въезду в поток, могут также повлечь ответственность для второго участника ДТП.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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