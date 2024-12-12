Онлайн-шопинг по-новому: премиальные авто на маркетплейсах

Крупный маркетплейс Wildberries расширил ассортимент и теперь предлагает своим клиентам европейские и японские автомобили сегмента премиум стоимостью до 30 млн рублей.
Что можно купить
В продаже представлены популярные модели премиальных брендов, такие как:
- Mercedes-Benz: GLE, GLS, S-Class,
- Land Rover: Range Rover,
- BMW: X3, X5, X7,
- Toyota: Land Cruiser, Land Cruiser Prado,
- Lexus: RX и другие.
Кроме автомобилей, Wildberries предлагает премиальные катера, включая модели:
- Velvette 23 2.0,
- Voyager 800 LE,
- Avanraid F400 Fortuna,
- Avanraid F320 Fishmaster.
Условия покупки
- Все транспортные средства продаются через проверенных дилеров.
- Доставка автомобилей доступна в Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Западном федеральных округах.
- Цены фиксированы на момент покупки и включают все возможные скидки от поставщиков.
- Все таможенные пошлины уже уплачены.
Покупка возможна только по предоплате с карты, привязанной к профилю пользователя. Договор купли-продажи подписывается непосредственно при передаче транспортного средства покупателю.