Онлайн-шопинг по-новому: премиальные авто на маркетплейсах

Крупный маркетплейс Wildberries расширил ассортимент и теперь предлагает своим клиентам европейские и японские автомобили сегмента премиум стоимостью до 30 млн рублей.

Что можно купить

В продаже представлены популярные модели премиальных брендов, такие как:

Mercedes-Benz : GLE, GLS, S-Class,

: GLE, GLS, S-Class, Land Rover : Range Rover,

: Range Rover, BMW : X3, X5, X7,

: X3, X5, X7, Toyota : Land Cruiser, Land Cruiser Prado,

: Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Lexus: RX и другие.

Кроме автомобилей, Wildberries предлагает премиальные катера, включая модели:

Velvette 23 2.0,

Voyager 800 LE,

Avanraid F400 Fortuna,

Avanraid F320 Fishmaster.

Условия покупки

Все транспортные средства продаются через проверенных дилеров.

Доставка автомобилей доступна в Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Западном федеральных округах.

Цены фиксированы на момент покупки и включают все возможные скидки от поставщиков.

Все таможенные пошлины уже уплачены.

Покупка возможна только по предоплате с карты, привязанной к профилю пользователя. Договор купли-продажи подписывается непосредственно при передаче транспортного средства покупателю.