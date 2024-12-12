Автомобили FAW могут появиться на российском рынке

Представители китайской автомобильной компании FAW сообщили о намерении выйти на российский рынок с собственным производством.

Компания подчеркнула, что их завод в Китае обладает всеми необходимыми ресурсами и мощностями для удовлетворения потребностей российских автолюбителей.

Этот шаг свидетельствует о серьёзных намерениях бренда укрепить своё присутствие на рынке России.

Также представители FAW отметили, что бренд Bestune, входящий в состав компании, активно изучает рыночную ситуацию и не исключает возможности запуска локальной сборки автомобилей в России в будущем.

Решение FAW о локализации производства может усилить конкуренцию на автомобильном рынке России, предоставив потребителям больше качественных и доступных моделей.