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ГИБДД проверяет обзорность: что нельзя оставлять на лобовом стекле

2:19
Авто

Многие автовладельцы привыкли к стандартной процедуре проверки документов, но теперь заметили новые действия со стороны сотрудников ГИБДД. Полицейские не просто берут документы, но и заглядывают в салон машины, внимательно осматривая переднюю панель. На первый взгляд, это может насторожить, но на самом деле у таких проверок есть логическое объяснение.

Окно в машине
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окно в машине

Новые правила и проверки

Недавние изменения в приложении к Правилам дорожного движения расширили список неисправностей, из-за которых эксплуатация автомобиля становится запрещённой. В этот список добавлены дефекты, которые теперь могут привести к штрафу в размере 500 рублей. Новая практика инспекторов — это реакция на эти изменения.

Что именно проверяют инспекторы

  • Состояние рулевой системы
    Инспектор обращает внимание на положение передних колёс и руля. Если колёса находятся в прямом положении, но рулевое колесо перекошено, это может указывать на люфт рулевой колонки. При подтверждении подозрений автомобиль могут временно запретить к эксплуатации до устранения неисправности.
  • Индикаторы неисправности
    Ещё одна причина, почему инспектор заглядывает в салон, — проверка состояния тормозной системы. Если на приборной панели горит индикатор неисправности ABS, эксплуатация автомобиля становится недопустимой.
  • Обзорность с места водителя
    Особое внимание инспекторы уделяют видимости через лобовое стекло. Здесь речь идёт не только о затемнении, но и о посторонних предметах, таких как транспондеры или видеорегистраторы. Хотя их использование разрешено, они не должны мешать обзору водителя, и инспектор это тщательно проверяет.

Практическое значение проверок

Эти новые меры направлены на повышение безопасности на дорогах. Проверка технического состояния автомобиля помогает выявить потенциально опасные неисправности, которые могут привести к авариям.

"Инспекторы обращают внимание на мелочи, которые могут показаться несущественными водителям. Но такие проверки позволяют предотвратить серьёзные последствия на дороге", — отмечают специалисты ГИБДД.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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