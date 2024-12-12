Как защитить двигатель зимой: главные ошибки водителей

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С наступлением холодов правильный уход за двигателем автомобиля становится особенно важным. Чтобы снизить его износ в условиях низких температур и продлить срок службы, следует уделить внимание подбору моторного масла и соблюдению правил его замены.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Об этом рассказал эксперт сервиса "Автокод" Игорь Шагапов в интервью для "Автоновостей дня".

Как выбрать моторное масло

Сегодня термин "зимнее масло" уже не актуален. Современные масла разрабатываются для работы в любых климатических условиях. Главное — следовать рекомендациям производителя по допускам масла и не забывать о своевременной замене.

"В городских условиях масло нужно менять каждые 7-8 тыс. км, а для загородной эксплуатации интервал можно увеличить до 10 тыс. км. Но лучше производить замену чаще, чем реже", — советует Шагапов.

Кроме того, важную роль играет качественный масляный фильтр. Дешёвые или поддельные фильтры могут привести к падению давления масла, что чревато серьёзными поломками и дорогостоящим ремонтом.

Проблемы из-за конденсата

Короткие поездки в холодное время года, когда двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры, могут стать причиной накопления конденсата в моторном масле. Это снижает его смазочные свойства и увеличивает риск образования белой пены — эмульсии, которая пагубно влияет на работу двигателя.

Почему прогрев автомобиля важен

Прогрев двигателя перед поездкой — ключ к уменьшению износа деталей и их эффективной работе. Особенно это актуально зимой.

"Холодный пуск — самый неблагоприятный момент для двигателя. Любое масло при экстремально низких температурах густеет, превращаясь в "желе". В первые секунды после запуска детали работают практически без смазки, что увеличивает их износ", — предупреждает эксперт.

Советы для зимнего ухода:

Выбирайте масло, строго соответствующее допускам производителя. Меняйте масло регулярно: в городе каждые 7-8 тыс. км, за городом — до 10 тыс. км. Используйте только качественные масляные фильтры. Прогревайте двигатель перед началом движения, особенно в мороз. Избегайте коротких поездок, чтобы снизить накопление влаги в системе.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

