Что изменилось на рынке моторных масел после ухода западных брендов

Выбор моторного масла — ответственная задача, от которой напрямую зависит состояние двигателя вашего автомобиля. Однако многие методы оценки масла, популярные среди блогеров и автолюбителей, не позволяют объективно оценить его качество. Об этом рассказал главный технолог UPEC Виктор Торосян в интервью "РГ".
Некоторые водители пытаются определить качество моторного масла по его внешнему виду, запаху или вязкости. Однако, как объясняет эксперт, эти методы не дают точного результата:
"Единственный способ убедиться в качестве масла — провести лабораторный анализ", — утверждает Виктор Торосян.
Современные подделки часто неотличимы от оригиналов по упаковке благодаря технологиям лазерной печати, голограммам и другим элементам защиты.
После ухода западных брендов с российского рынка количество подделок в сегменте моторных масел значительно возросло. Использование некачественного масла может привести к поломке двигателя и дорогостоящему ремонту. Чтобы снизить риск, эксперт рекомендует:
"Использование проверенного масла — это не только вопрос долговечности двигателя, но и вашей безопасности", — подытожил специалист.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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