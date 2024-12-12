Что изменилось на рынке моторных масел после ухода западных брендов

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Выбор моторного масла — ответственная задача, от которой напрямую зависит состояние двигателя вашего автомобиля. Однако многие методы оценки масла, популярные среди блогеров и автолюбителей, не позволяют объективно оценить его качество. Об этом рассказал главный технолог UPEC Виктор Торосян в интервью "РГ".

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моторное масло

Почему нельзя судить по внешним признакам

Некоторые водители пытаются определить качество моторного масла по его внешнему виду, запаху или вязкости. Однако, как объясняет эксперт, эти методы не дают точного результата:

Цвет масла . Базовое масло всегда прозрачное, а его оттенок зависит от добавленных присадок, которые могут различаться у разных производителей.

. Базовое масло всегда прозрачное, а его оттенок зависит от добавленных присадок, которые могут различаться у разных производителей. Запах продукта . Масло может иметь специфический аромат из-за отдушек, но это не говорит ни о его подлинности, ни о качестве.

. Масло может иметь специфический аромат из-за отдушек, но это не говорит ни о его подлинности, ни о качестве. Вязкость. Этот параметр зависит от температуры и индекса вязкости. Даже у масел одного бренда показатели могут отличаться, что является нормой.

Единственный надежный способ проверки

"Единственный способ убедиться в качестве масла — провести лабораторный анализ", — утверждает Виктор Торосян.

Современные подделки часто неотличимы от оригиналов по упаковке благодаря технологиям лазерной печати, голограммам и другим элементам защиты.

Рост подделок и выбор надежного производителя

После ухода западных брендов с российского рынка количество подделок в сегменте моторных масел значительно возросло. Использование некачественного масла может привести к поломке двигателя и дорогостоящему ремонту. Чтобы снизить риск, эксперт рекомендует:

Выбирать продукцию российских брендов . Отечественные компании контролируют производство и гарантируют качество.

. Отечественные компании контролируют производство и гарантируют качество. Покупать масла производителей, локализовавших производство в России. Они несут ответственность за свою продукцию и обеспечивают её соответствие стандартам.

"Использование проверенного масла — это не только вопрос долговечности двигателя, но и вашей безопасности", — подытожил специалист.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

