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Важные советы водителям: почему важно чистить машину от снега

1:54
Авто

Зимой многие водители ограничиваются очисткой только окон своих автомобилей, забывая о снежной "шапке" на крыше. Однако такое пренебрежение может стать причиной серьёзных проблем. Автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством "Прайм" объяснил, почему важно убирать снег с машины полностью.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя дорога

Превращение снега в лёд

Первая причина — снег под воздействием мороза быстро превращается в лёд. Этот процесс делает его тяжёлым и опасным для других участников движения. На дороге внезапно соскользнувшая ледяная масса может стать причиной аварии.

Как нагрев салона влияет на снег

Включённый обогрев в салоне прогревает крышу автомобиля, что вызывает таяние снега. Под снежной массой образуется тонкая водяная плёнка, и вся "шапка" может внезапно соскользнуть при ускорении или торможении.

"Это не только небезопасно, но и может повредить ваше авто", — предупреждает Васильев.

Песок или грязь, попавшие под снег, при его движении по поверхности создают царапины на лакокрасочном покрытии. С учётом того, что современные авто не всегда имеют оцинкованные кузова, такие повреждения могут привести к быстрой коррозии.

Ущерб другим участникам движения

При движении на высокой скорости снег и лёд с крыши могут нанести ущерб машинам позади или даже упасть на лобовое стекло, перекрыв видимость. Это опасная ситуация, которая грозит потерей контроля над автомобилем и повышает риск ДТП.

Не забывайте о безопасности

"Перед началом движения всегда очищайте свой автомобиль от снега и льда. Это не только вопрос вашего удобства, но и безопасности других участников движения", — напоминает эксперт.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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