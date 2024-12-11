Разметка есть, знака нет: правила парковки на спорных местах

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Многие водители сталкивались с ситуацией, когда на парковке видна разметка с инвалидной коляской, но соответствующий дорожный знак отсутствует. Возникает вопрос: можно ли оставить автомобиль в таком месте без риска получить штраф? Инспектор ГИБДД в беседе с порталом njcar.ru пояснил, как правильно трактовать такие случаи в соответствии с ПДД и ГОСТ.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Что говорят правила дорожного движения

По ПДД, парковка на местах для инвалидов разрешена только водителям с подтверждённой инвалидностью или их представителям. Если на парковке установлен знак 6.4 "Парковка" с табличкой 8.17 "Инвалиды", а также нанесена разметка 1.24.3, это место однозначно предназначено для автомобилей с соответствующими разрешениями. Нарушителей ждёт штраф в 5000 рублей согласно статье 12.19 КоАП РФ, а в крупных городах — ещё и эвакуация автомобиля.

Разметка без знака: можно ли парковаться

Ситуация меняется, если на парковке присутствует разметка с символом инвалидной коляски, но отсутствует знак 6.4 с табличкой 8.17. Согласно ГОСТ Р 52289-2019, разметка — это лишь дополнительный элемент, который не имеет самостоятельной юридической силы. Она помогает визуально обозначить границы парковочного места, но без знака не накладывает запрета. Таким образом, водитель, припарковавшийся на таком месте, не может быть оштрафован.

Исключения из правил

На частных территориях, у жилых домов или торговых центров разметка часто наносится владельцами парковки без установки официальных дорожных знаков. В таких случаях правила могут отличаться, и ответственность за соблюдение разметки определяется внутренними регламентами.

Отсутствие знака может быть связано с временными обстоятельствами, например, повреждением, заменой или демонтажем. Если инспектор выпишет штраф за парковку на месте с разметкой, но без знака, водитель имеет право оспорить это решение. В суде можно аргументировать, что на момент остановки автомобиля отсутствовали признаки, подтверждающие статус инвалидного места.

Уточнения

Стоянка (другие названия: автостоянка, паркинг, парковка, гараж, карман) — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (стоянки) транспортных средств, преимущественно автомобилей.

