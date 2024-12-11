Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смелые собаки спасли индийца от косолапого хищника
Как улучшить талию с помощью офисных тренировок
Работают ли древние принципы питания, или как похудеть на палеодиете?
Ида Галич рассказала Джейсону Стэйтему, как его любят россияне за пацанский цитатник
Альфа-Банк и ЦУМ заключили соглашение на три года
Обои, которые можно перекрасить 15 раз: реальность или миф
Лучшие идеи для маникюра на Новый год
Сгущенка больше не взорвётся: варим правильно
Шерстистые мамонты своей жизнью расплатились за заселение Америки

Продукты, которые могут лишить вас водительских прав

Авто

Каждый водитель может столкнуться с неожиданным результатом алкотестера, даже если он не употреблял алкоголь. Причина часто кроется в повседневных продуктах и напитках.

проверка на алкотестер
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние
проверка на алкотестер

К примеру, такие привычные вещи, как йогурт, бородинский хлеб или кумыс, способны дать следы алкоголя в дыхании. Но список "опасных" продуктов этим не ограничивается.

Как отметил инспектор ГИБДД, важно знать, что есть и пить перед поездкой, чтобы случайно не попасть в неприятности.

Почему положительный тест — это проблема

Даже если алкоголь вы не употребляли, показания алкотестера могут стать основанием для направления на медицинское освидетельствование. В худшем случае — штраф в 30 000 рублей или лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. А отказ от освидетельствования автоматически приведёт к таким последствиям.

После отмены "нулевого промилле" в 2013 году у водителей появились мифы, будто можно рассчитывать допустимые дозы алкоголя, исходя из роста и веса. Однако законодательство не разрешает употребление спиртного перед вождением. Важное правило: приборы учитывают лишь небольшую погрешность, чтобы защитить трезвых водителей от ошибок измерений.

Продукты, вызывающие тревожные показания

Некоторые продукты и напитки, на первый взгляд безобидные, способны кратковременно повысить уровень алкоголя:

  • Медицинские препараты: например, капли на спирту, такие как Корвалол, могут показать 0,1 промилле.
  • Хлеб, йогурт и колбаса: они способны увеличить показатели до 0,2 промилле.
  • Квас, кефир и безалкогольное пиво: эти напитки иногда дают до 0,6 промилле из-за остаточного спирта.
  • Сладости: даже "ромовая баба" или мятные леденцы могут вызвать рост до 0,3 промилле.

Даже фрукты, такие как переспевшие бананы или виноградный сок, оставленный на жаре, могут временно повысить содержание алкоголя до 0,4 промилле.

Что делать при положительном тесте

Результаты алкотестера — это лишь сигнал к направлению на медицинское освидетельствование, где будет определено наличие этанола в крови. Чтобы избежать ошибок и нарушений, важно знать:

  • Прибор должен соответствовать ГОСТу и быть исправным.
  • Процедура теста проводится с одноразовыми трубками, вскрытыми при водителе.
  • Освидетельствование должно фиксироваться при свидетелях или на видео.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Новости спорта
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела Аудио 
Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты
Наука и техника
Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты Аудио 
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Авто
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Последние материалы
Лучшие идеи для маникюра на Новый год
Сгущенка больше не взорвётся: варим правильно
Шерстистые мамонты своей жизнью расплатились за заселение Америки
Как продажа активов поможет сократить долг Почты России на 30 млрд рублей
Как ухаживать за шерстью кошки? Делайте так, и она будет блестящей и шелковистой
Продукты, которые могут лишить вас водительских прав
Филипп Киркоров рассекретил свою давнюю фобию
Как управлять автомобилем в сложных условиях: советы по вождению на скользком покрытии
Широкие плечи как у Олимпийского бога вам гарантированы: упражнение для силы и роста мышц
Секреты закаливания астр перед высадкой в грунт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.