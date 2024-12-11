Продукты, которые могут лишить вас водительских прав

Каждый водитель может столкнуться с неожиданным результатом алкотестера, даже если он не употреблял алкоголь. Причина часто кроется в повседневных продуктах и напитках.
К примеру, такие привычные вещи, как йогурт, бородинский хлеб или кумыс, способны дать следы алкоголя в дыхании. Но список "опасных" продуктов этим не ограничивается.
Как отметил инспектор ГИБДД, важно знать, что есть и пить перед поездкой, чтобы случайно не попасть в неприятности.
Даже если алкоголь вы не употребляли, показания алкотестера могут стать основанием для направления на медицинское освидетельствование. В худшем случае — штраф в 30 000 рублей или лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. А отказ от освидетельствования автоматически приведёт к таким последствиям.
После отмены "нулевого промилле" в 2013 году у водителей появились мифы, будто можно рассчитывать допустимые дозы алкоголя, исходя из роста и веса. Однако законодательство не разрешает употребление спиртного перед вождением. Важное правило: приборы учитывают лишь небольшую погрешность, чтобы защитить трезвых водителей от ошибок измерений.
Некоторые продукты и напитки, на первый взгляд безобидные, способны кратковременно повысить уровень алкоголя:
Даже фрукты, такие как переспевшие бананы или виноградный сок, оставленный на жаре, могут временно повысить содержание алкоголя до 0,4 промилле.
Результаты алкотестера — это лишь сигнал к направлению на медицинское освидетельствование, где будет определено наличие этанола в крови. Чтобы избежать ошибок и нарушений, важно знать:
Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.
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