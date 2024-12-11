Продукты, которые могут лишить вас водительских прав

Каждый водитель может столкнуться с неожиданным результатом алкотестера, даже если он не употреблял алкоголь. Причина часто кроется в повседневных продуктах и напитках.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние проверка на алкотестер

К примеру, такие привычные вещи, как йогурт, бородинский хлеб или кумыс, способны дать следы алкоголя в дыхании. Но список "опасных" продуктов этим не ограничивается.

Как отметил инспектор ГИБДД, важно знать, что есть и пить перед поездкой, чтобы случайно не попасть в неприятности.

Почему положительный тест — это проблема

Даже если алкоголь вы не употребляли, показания алкотестера могут стать основанием для направления на медицинское освидетельствование. В худшем случае — штраф в 30 000 рублей или лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. А отказ от освидетельствования автоматически приведёт к таким последствиям.

После отмены "нулевого промилле" в 2013 году у водителей появились мифы, будто можно рассчитывать допустимые дозы алкоголя, исходя из роста и веса. Однако законодательство не разрешает употребление спиртного перед вождением. Важное правило: приборы учитывают лишь небольшую погрешность, чтобы защитить трезвых водителей от ошибок измерений.

Продукты, вызывающие тревожные показания

Некоторые продукты и напитки, на первый взгляд безобидные, способны кратковременно повысить уровень алкоголя:

Медицинские препараты : например, капли на спирту, такие как Корвалол, могут показать 0,1 промилле.

: например, капли на спирту, такие как Корвалол, могут показать 0,1 промилле. Хлеб, йогурт и колбаса : они способны увеличить показатели до 0,2 промилле.

: они способны увеличить показатели до 0,2 промилле. Квас, кефир и безалкогольное пиво : эти напитки иногда дают до 0,6 промилле из-за остаточного спирта.

: эти напитки иногда дают до 0,6 промилле из-за остаточного спирта. Сладости: даже "ромовая баба" или мятные леденцы могут вызвать рост до 0,3 промилле.

Даже фрукты, такие как переспевшие бананы или виноградный сок, оставленный на жаре, могут временно повысить содержание алкоголя до 0,4 промилле.

Что делать при положительном тесте

Результаты алкотестера — это лишь сигнал к направлению на медицинское освидетельствование, где будет определено наличие этанола в крови. Чтобы избежать ошибок и нарушений, важно знать:

Прибор должен соответствовать ГОСТу и быть исправным.

Процедура теста проводится с одноразовыми трубками, вскрытыми при водителе.

Освидетельствование должно фиксироваться при свидетелях или на видео.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

