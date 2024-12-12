Направленные или асимметричные: что выбрать для зимних шин

Автоэксперт Алексей Ревин объяснил, почему рисунок протектора "елочка" остаётся наиболее эффективным решением для зимних шин.

Такой направленный протектор помогает улучшить сцепление и безопасность на скользких дорогах, но требует правильной установки и особого подхода к эксплуатации.

Типы протекторов

Симметричные

Используются редко, в основном на недорогих летних шинах. Просты, но уступают в функциональности.

Используются редко, в основном на недорогих летних шинах. Просты, но уступают в функциональности. Асимметричные

Делят протектор на внутреннюю и внешнюю части: наружная улучшает сцепление в поворотах, а внутренняя обеспечивает долговечность и продольное сцепление. Часто используются на летних шинах.

Делят протектор на внутреннюю и внешнюю части: наружная улучшает сцепление в поворотах, а внутренняя обеспечивает долговечность и продольное сцепление. Часто используются на летних шинах. Направленные (елочка)

Основной выбор для зимних шин. Отлично справляются с отводом воды, снега и снежной каши от центра шины к краям, обеспечивая лучшее сцепление в зимних условиях.

Преимущества и ограничения "елочки"

Эффективна только при движении вперёд, так как при движении назад грязь и снег собираются под протектором.

Требует точной установки: шины должны быть смонтированы в соответствии с направлением движения (указано на боковине стрелкой Rotation или Outside).



Подходят для перестановки только по одной стороне (спереди назад), что может ограничивать варианты замены.

Почему направленный протектор лучше

Ревин отмечает, что "елочка" превосходит другие варианты протекторов для зимы благодаря способности эффективно бороться со снежными преградами и улучшать сцепление.

Асимметричные протекторы, напротив, на одной стороне автомобиля работают менее эффективно, загоняя снег и воду под центр протектора.

Редкость асимметрично-направленных шин

Хотя некоторые производители выпускают асимметрично-направленные шины, они редки из-за высокой стоимости производства.

Для таких шин нужно выпускать правые и левые варианты, что увеличивает издержки и делает их менее популярными.