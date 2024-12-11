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В Петербурге резко упали продажи новых машин: причины и цифры

1:24
Авто

В ноябре жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировали заметно меньше новых машин, чем месяцем ранее. В Петербурге снижение составило 30,9%, а в Ленинградской области — 30,3%. Это уже второй месяц подряд, когда показатели падают.

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Фото: Freepik by Designed by Freepik
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Общее число регистраций в Петербурге за ноябрь составило 5275 автомобилей, в то время как в области зарегистрировали лишь 1466 машин.

Несмотря на общее снижение, в ноябре жители Петербурга чаще всего выбирали автомобили отечественного "АвтоВАЗа" — было зарегистрировано 923 таких машины. На втором месте оказался китайский Haval с результатом в 865 авто, а тройку лидеров замкнул Geely с 626 регистрациями.

Эксперты связывают спад продаж с рядом факторов. Во-первых, заметно выросли ставки по автокредитам, что делает покупку машины менее доступной. Во-вторых, с 1 октября увеличился утилизационный сбор, что также повлияло на стоимость автомобилей. Эти факторы в совокупности серьезно ударили по покупательской способности в регионе, сообщает rosbalt.ru.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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