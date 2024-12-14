Стоит ли ждать подорожания подержанных авто: эксперты раскрыли сценарии на 2025 год

В ноябре 2024 года на российском рынке было продано 509 тыс. подержанных автомобилей — показатель, соответствующий среднегодовому уровню, но на 11% ниже октябрьского результата. Эксперты и представители автосектора обсудили на мероприятии Analytic Day текущие проблемы и перспективы рынка автомобилей с пробегом (АСП) в России, включая ключевые тренды и прогнозы на 2025 год.
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Основные причины снижения объемов продаж
Рост себестоимости
Увеличение ключевой ставки ЦБ РФ привело к удорожанию лизинговых платежей на 26-27%.
Повышение утилизационного сбора на импортные грузовики и полуприцепы существенно увеличило расходы.
Дефицит кадров и повышение зарплат
Ситуация с дефицитом специалистов продолжает поднимать издержки компаний.
Снижение активности на рынке новых автомобилей
Падение продаж новых машин (-29%) оказало давление на рынок подержанных автомобилей.
Текущие тренды
Стабильность АСП Рынок подержанных автомобилей меньше зависит от кредитных программ. В новых авто до 80% продаж происходит в кредит, тогда как в АСП этот показатель составляет лишь 15-30%.
Переход к модели комиссионных продаж В условиях высокой ключевой ставки компании акцентируют внимание на комиссионных автомобилях, которые составляют до 60-70% ассортимента у ряда игроков рынка.
Маркетплейсы как новый источник трафика Дилеры всё активнее присматриваются к маркетплейсам, несмотря на высокую стоимость их внедрения.
Прогнозы на 2025 год
Изменение цен на АСП По мнению Антона Ганжи (Pango Cars), цены на подержанные автомобили могут временно снижаться в рамках оборачиваемости складов. Однако в случае роста цен на новые автомобили стоимость АСП также начнет расти. Вадим Черноусов ("Рольф с пробегом") считает, что в 2025 году цены на автомобили с пробегом вырастут примерно на 10%.
Рынок китайских автомобилей Рынок подержанных китайских авто пока не сформирован, и дилеры опасаются выкупать такие автомобили из-за сложности их дальнейшей реализации.