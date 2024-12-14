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Стоит ли ждать подорожания подержанных авто: эксперты раскрыли сценарии на 2025 год

2:29
Авто

В ноябре 2024 года на российском рынке было продано 509 тыс. подержанных автомобилей — показатель, соответствующий среднегодовому уровню, но на 11% ниже октябрьского результата. Эксперты и представители автосектора обсудили на мероприятии Analytic Day текущие проблемы и перспективы рынка автомобилей с пробегом (АСП) в России, включая ключевые тренды и прогнозы на 2025 год.

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Фото: Freepik by Designed by Freepik
покупка автомобиля

Основные причины снижения объемов продаж

Рост себестоимости

  • Увеличение ключевой ставки ЦБ РФ привело к удорожанию лизинговых платежей на 26-27%.
  • Повышение утилизационного сбора на импортные грузовики и полуприцепы существенно увеличило расходы.

Дефицит кадров и повышение зарплат

Ситуация с дефицитом специалистов продолжает поднимать издержки компаний.

Снижение активности на рынке новых автомобилей

Падение продаж новых машин (-29%) оказало давление на рынок подержанных автомобилей.

Текущие тренды

  • Стабильность АСП
    Рынок подержанных автомобилей меньше зависит от кредитных программ. В новых авто до 80% продаж происходит в кредит, тогда как в АСП этот показатель составляет лишь 15-30%.
  • Переход к модели комиссионных продаж
    В условиях высокой ключевой ставки компании акцентируют внимание на комиссионных автомобилях, которые составляют до 60-70% ассортимента у ряда игроков рынка.
  • Маркетплейсы как новый источник трафика
    Дилеры всё активнее присматриваются к маркетплейсам, несмотря на высокую стоимость их внедрения.

Прогнозы на 2025 год

  • Изменение цен на АСП
    По мнению Антона Ганжи (Pango Cars), цены на подержанные автомобили могут временно снижаться в рамках оборачиваемости складов. Однако в случае роста цен на новые автомобили стоимость АСП также начнет расти.
    Вадим Черноусов ("Рольф с пробегом") считает, что в 2025 году цены на автомобили с пробегом вырастут примерно на 10%.
  • Рынок китайских автомобилей
    Рынок подержанных китайских авто пока не сформирован, и дилеры опасаются выкупать такие автомобили из-за сложности их дальнейшей реализации.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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