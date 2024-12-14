Подорожают на 20%: как новые расходы отразятся на грузоперевозках

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В 2024 году стоимость автомобильных грузоперевозок в России может увеличиться на 20%. Основные причины — рост затрат на перевозки, увеличение зарплат водителей, удорожание техники и общее повышение расходов на транспортировку. Исследование, проведенное комитетом по транспортной логистике "Деловой России" совместно с "АвтоГрузЭкс" и другими участниками рынка, подчеркивает серьезные вызовы, с которыми сталкивается отрасль.

Фото: wikipediа by Scania, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ фура

Основные причины роста стоимости

Увеличение себестоимости перевозок

Ежегодный рост себестоимости составляет около 10%. Одним из ключевых факторов остается дефицит водителей, что заставляет компании повышать зарплаты. Рост расходов на содержание техники

Увеличиваются затраты на ремонт и обслуживание грузового транспорта. Подорожание техники и лизинга

Повышение ключевой ставки Центрального банка увеличило стоимость лизинга на 26-27%.

С октября 2024 года утильсбор на импортные грузовики и полуприцепы вырос на 41-54%. Например, для иностранных тягачей сумма достигает 2,5 млн рублей.

Влияние на рынок

Эксперты прогнозируют, что транспортные компании будут закладывать дополнительные расходы в тарифы, что приведет к росту цен для клиентов. Основное подорожание грузоперевозок станет заметным уже к 2025 году, затрагивая всю цепочку поставок и конечных потребителей.

Уточнения

Ли́зинг — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами. В английском языке нет различающихся понятий «аренда» и «лизинг».



