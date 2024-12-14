Подорожают на 20%: как новые расходы отразятся на грузоперевозках

В 2024 году стоимость автомобильных грузоперевозок в России может увеличиться на 20%. Основные причины — рост затрат на перевозки, увеличение зарплат водителей, удорожание техники и общее повышение расходов на транспортировку. Исследование, проведенное комитетом по транспортной логистике "Деловой России" совместно с "АвтоГрузЭкс" и другими участниками рынка, подчеркивает серьезные вызовы, с которыми сталкивается отрасль.
Эксперты прогнозируют, что транспортные компании будут закладывать дополнительные расходы в тарифы, что приведет к росту цен для клиентов. Основное подорожание грузоперевозок станет заметным уже к 2025 году, затрагивая всю цепочку поставок и конечных потребителей.
Ли́зинг — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами. В английском языке нет различающихся понятий «аренда» и «лизинг».
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.