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Подорожают на 20%: как новые расходы отразятся на грузоперевозках

1:40
Авто

В 2024 году стоимость автомобильных грузоперевозок в России может увеличиться на 20%. Основные причины — рост затрат на перевозки, увеличение зарплат водителей, удорожание техники и общее повышение расходов на транспортировку. Исследование, проведенное комитетом по транспортной логистике "Деловой России" совместно с "АвтоГрузЭкс" и другими участниками рынка, подчеркивает серьезные вызовы, с которыми сталкивается отрасль.

фура
Фото: wikipediа by Scania, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
фура

Основные причины роста стоимости

  1. Увеличение себестоимости перевозок
    Ежегодный рост себестоимости составляет около 10%. Одним из ключевых факторов остается дефицит водителей, что заставляет компании повышать зарплаты.
  2. Рост расходов на содержание техники
    Увеличиваются затраты на ремонт и обслуживание грузового транспорта.
  3. Подорожание техники и лизинга
  • Повышение ключевой ставки Центрального банка увеличило стоимость лизинга на 26-27%.
  • С октября 2024 года утильсбор на импортные грузовики и полуприцепы вырос на 41-54%. Например, для иностранных тягачей сумма достигает 2,5 млн рублей.

Влияние на рынок

Эксперты прогнозируют, что транспортные компании будут закладывать дополнительные расходы в тарифы, что приведет к росту цен для клиентов. Основное подорожание грузоперевозок станет заметным уже к 2025 году, затрагивая всю цепочку поставок и конечных потребителей.

Уточнения

Ли́зинг — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами. В английском языке нет различающихся понятий «аренда» и «лизинг».
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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