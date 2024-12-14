Дрифт в общественных местах хотят приравнять к опасному вождению

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В Вологде депутат Любовь Царева предложила законодательно запретить уличный дрифт, рассматривая его как потенциальную угрозу безопасности. Поводом для инициативы стал случай, когда водитель "Газели" устроил эффектное дрифт-шоу прямо на площади перед мэрией. Видео с этого инцидента быстро разошлось по соцсетям, вызвав общественный резонанс.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомобильое колесо

Предложение депутата

Любовь Царева выступает за то, чтобы закрепить понятие "дрифтинг" в Правилах дорожного движения и приравнять его к опасному вождению. Она подчеркнула, что подобные маневры в общественных местах могут представлять угрозу для окружающих. Предполагается, что запрет будет действовать только в общественных пространствах, таких как площади или дороги.

Если инициатива получит поддержку на региональном уровне, ее планируют направить на рассмотрение в Госдуму.

Реакция общества

Предложение вызвало полярные мнения. Сторонники считают, что это шаг к повышению безопасности, тогда как критики опасаются возможного увеличения штрафов и конфликтов между водителями и органами контроля.

Уличный дрифт в центре внимания

Дискуссия о необходимости регулирования дрифтинга усилилась после инцидента с автоблогером в ноябре. Во время выполнения трюков он сбил мать с ребенком, что привело к судебному разбирательству. На суде блогер признал свою ошибку, но выразил мнение, что дрифт-шоу само по себе не является чем-то плохим.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



