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Китайские автомобили на АИ-92: маркетинг против долговечности

2:42
Авто

Многие китайские автопроизводители разрешают заправлять двигатели своих автомобилей бензином марки АИ-92, что вызывает споры среди специалистов. Хотя современные двигатели с высокой степенью сжатия благодаря электронике способны минимизировать последствия использования топлива с низким октановым числом, такой подход имеет свои ограничения и риски.

заправка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
заправка

Почему октановое число важно

Октановое число указывает на устойчивость топлива к детонации — процессу, при котором топливо сгорает слишком быстро или аномально, что может повредить двигатель. В моторах с высокой степенью сжатия повышенное давление и температура увеличивают вероятность детонации, что приводит к износу деталей.

Раньше такие двигатели требовали топлива с высоким октановым числом (АИ-95 или АИ-98). Однако современные технологии, такие как системы управления с октан-корректором, позволяют двигателям адаптироваться к АИ-92, минимизируя детонацию. Несмотря на это, такие решения имеют побочные эффекты.

Риски использования АИ-92

Эксперт Артём Краснов отмечает, что при использовании бензина с низким октановым числом электроника снижает эффективность рабочего цикла двигателя. Это приводит к следующим последствиям:

  • Ухудшение экономичности: двигатель тратит больше топлива.
  • Рост температуры выхлопных газов: это негативно влияет на турбокомпрессоры.
  • Снижение эффективности при высоких нагрузках: например, во время интенсивного ускорения или длительных поездок.

Маркетинговый ход или техническое решение

По мнению Краснова, разрешение заправки АИ-92 в двигателях с высокой степенью сжатия — скорее маркетинговый шаг, рассчитанный на удешевление эксплуатации. В условиях умеренной городской эксплуатации использование 92-го бензина может быть безопасным, но при интенсивной нагрузке или длительных поездках это грозит снижением ресурса мотора.

Долгосрочные последствия

Хотя проблемы с детонацией могут быть незаметны в краткосрочной перспективе, накопительный эффект от использования АИ-92 может привести к следующим проблемам:

  • Ускоренный износ двигателя.
  • Снижение мощности.
  • Увеличение затрат на ремонт.

Краснов подчеркивает, что использование АИ-92 в таких двигателях подходит не всем водителям, особенно тем, кто эксплуатирует автомобиль в тяжелых условиях.

Уточнения

Детона́ция — режим горения, при котором по веществу распространяется ударная волна, инициирующая химические реакции горения, в свою очередь, поддерживающие движение ударной волны за счёт выделяющегося в экзотермических реакциях тепла. Комплекс, состоящий из ударной волны и зоны экзотермических химических реакций за ней, распространяется по веществу со сверхзвуковой скоростью и называется детонационной волной
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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